В ИМЭМО назвали разницу между операцией США в Ираке и войной в Иране

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США не прикрывались международным правом для осуществления атаки на Иран, в отличии от операций в Ираке и Афганистане, заявил в беседе с РИА Новости директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

"Сейчас совсем иная ситуация - откровенная и циничная демонстрация силовых возможностей США и создание прецедента наказания лидера страны за, как говорят американцы, "неправильное поведение", - сказал ученый.

По словам Войтоловского, во время президентства Буша-младшего была хоть какая-то попытка найти легитимные основания для начала военной операции.

Великобритании, Он добавил, что был Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, принятый при участии России , США, Китая Франции , а также Германии , был целый ряд резолюций Совбеза ООН по этому поводу.

"Где все это? Еще в первый свой срок (Дональд) Трамп решил выйти из СВПД и разрушил этот механизм, соответствовавший ДНЯО, вместо этого угрожая Ирану , а в прошлом году начали действовать Трамп и (Биньямин) Нетаньяху", - отметил Войтоловский.

США в Иране сейчас пытаются показать всему миру, что никакой многополярности они не допустят, сказал ученый.