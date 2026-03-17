https://ria.ru/20260317/ssha-2081130651.html
В ИМЭМО назвали разницу между операцией США в Ираке и войной в Иране
США не прикрывались международным правом для осуществления атаки на Иран, в отличии от операций в Ираке и Афганистане, заявил в беседе с РИА Новости директор...
в мире
сша
иран
ирак
джордж буш (младший)
колин пауэлл
оон
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117768/45/1177684552_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_cdd6e87b72264107e73a4c95b069297d.jpg
https://ria.ru/20260317/voennye-2081130467.html
https://ria.ru/20260316/tramp-2081116064.html
https://ria.ru/20260316/tramp-2081094314.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117768/45/1177684552_192:0:1912:1290_1920x0_80_0_0_23211c7a6ce2edb005204eaf60b3bac1.jpg
В ИМЭМО назвали разницу между операцией США в Ираке и войной в Иране
Войтоловский: США не прикрывались международным правом для атаки на Иран
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США не прикрывались международным правом для осуществления атаки на Иран, в отличии от операций в Ираке и Афганистане, заявил в беседе с РИА Новости директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.
Он подчеркнул, что США
сегодня показали полное неуважение к международному праву, хотя даже Джордж Буш
-младший со своими действиями в Ираке
и Афганистане
пытался заручиться поддержкой Совбеза ООН
.
"Сейчас совсем иная ситуация - откровенная и циничная демонстрация силовых возможностей США и создание прецедента наказания лидера страны за, как говорят американцы, "неправильное поведение", - сказал ученый.
По словам Войтоловского, во время президентства Буша-младшего была хоть какая-то попытка найти легитимные основания для начала военной операции.
"Вспомните, госсекретаря Колина Пауэлла
с его белым порошком в пробирке", - заявил глава ИМЭМО РАН
.
Он добавил, что был Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, принятый при участии России
, США, Китая
, Великобритании
, Франции
, а также Германии
, был целый ряд резолюций Совбеза ООН по этому поводу.
"Где все это? Еще в первый свой срок (Дональд) Трамп решил выйти из СВПД и разрушил этот механизм, соответствовавший ДНЯО, вместо этого угрожая Ирану
, а в прошлом году начали действовать Трамп и (Биньямин) Нетаньяху", - отметил Войтоловский.
США в Иране сейчас пытаются показать всему миру, что никакой многополярности они не допустят, сказал ученый.
"Здесь международное право, Устав ООН, Договор о нераспространении ядерного оружия даже рядом не стояли - о них в Вашингтоне
никто не задумывался", - отметил аналитик.