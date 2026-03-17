Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/ssha-2081130651.html
В ИМЭМО назвали разницу между операцией США в Ираке и войной в Иране
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117768/45/1177684552_192:0:1912:1290_1920x0_80_0_0_23211c7a6ce2edb005204eaf60b3bac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В ИМЭМО назвали разницу между операцией США в Ираке и войной в Иране

Войтоловский: США не прикрывались международным правом для атаки на Иран

© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США не прикрывались международным правом для осуществления атаки на Иран, в отличии от операций в Ираке и Афганистане, заявил в беседе с РИА Новости директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.
Он подчеркнул, что США сегодня показали полное неуважение к международному праву, хотя даже Джордж Буш-младший со своими действиями в Ираке и Афганистане пытался заручиться поддержкой Совбеза ООН.
"Сейчас совсем иная ситуация - откровенная и циничная демонстрация силовых возможностей США и создание прецедента наказания лидера страны за, как говорят американцы, "неправильное поведение", - сказал ученый.
По словам Войтоловского, во время президентства Буша-младшего была хоть какая-то попытка найти легитимные основания для начала военной операции.
"Вспомните, госсекретаря Колина Пауэлла с его белым порошком в пробирке", - заявил глава ИМЭМО РАН.
Он добавил, что был Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, принятый при участии России, США, Китая, Великобритании, Франции, а также Германии, был целый ряд резолюций Совбеза ООН по этому поводу.
"Где все это? Еще в первый свой срок (Дональд) Трамп решил выйти из СВПД и разрушил этот механизм, соответствовавший ДНЯО, вместо этого угрожая Ирану, а в прошлом году начали действовать Трамп и (Биньямин) Нетаньяху", - отметил Войтоловский.
США в Иране сейчас пытаются показать всему миру, что никакой многополярности они не допустят, сказал ученый.
"Здесь международное право, Устав ООН, Договор о нераспространении ядерного оружия даже рядом не стояли - о них в Вашингтоне никто не задумывался", - отметил аналитик.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала