В РАН анонсировали сильную магнитную бурю

В пике сила магнитной бури может достичь уровней G2-G3. Как ожидается, она продлится около десяти часов. Вероятность более высокого значения составляет лишь один-три процента.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. G1 — слабая, почти никак не влияет на работу электроприборов. G3 — сильная, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. G5 — максимальная, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.