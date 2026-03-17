Кузнецов победил в гигантском слаломе на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
11:20 17.03.2026 (обновлено: 11:49 17.03.2026)
Кузнецов победил в гигантском слаломе на чемпионате России
Кузнецов победил в гигантском слаломе на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Кузнецов победил в гигантском слаломе на чемпионате России
Горнолыжник Иван Кузнецов одержал победу в гигантском слаломе на чемпионате России, который проходит на курорте "Манжерок" (Республика Алтай). РИА Новости Спорт, 17.03.2026
спорт, республика алтай
Спорт, Республика Алтай
Кузнецов победил в гигантском слаломе на чемпионате России

Горнолыжник Кузнецов победил в гигантском слаломе на ЧР на курорте "Манжерок"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Горнолыжник Иван Кузнецов одержал победу в гигантском слаломе на чемпионате России, который проходит на курорте "Манжерок" (Республика Алтай).
Кузнецов по итогам двух попыток показал время 2 минуты 12,52 секунды. Второе место занял Никита Алехин (отставание - 2,45 секунды), бронзовым призером стал Александр Андриенко (+2,72).
Чемпионат России завершится 18 марта.
Иван Голубков на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
"Нам нечего стесняться": лыжник Голубков рассказал о гонке с украинцами
14 марта, 13:32
 
