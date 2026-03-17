Фон дер Ляйен и Зеленский устроили политический театр, заявил Сийярто

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский устроили "политический театр" вокруг ситуации с газопроводом "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Во вторник фон дер Ляйен сообщила, что Украина приняла предложение ЕС о помощи в финансировании и ремонте трубопровода "Дружба", специалисты готовы приступить немедленно.
«
"Мы призываем Зеленского и фон дер Ляйен остановить этот политический театр. Нефтяная блокада против Венгрии должна быть снята немедленно!" - написал Сийярто на своей странице в соцсети X.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".