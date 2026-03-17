Шойгу заявил о росте числа терактов, организованных Киевом в 2025 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Количество террористических актов, организованных киевским режимом на территории России, увеличилось на 40% по итогам 2025 года и составило 1 830, заявил в ходе совещания по вопросам готовности МЧС и госорганов к паводкам и защите критических объектов от терактов в условиях СВО секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.