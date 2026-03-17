13:20 17.03.2026
Жена комика Сабурова закрывает бизнес в России
Жена комика Сабурова закрывает бизнес в России
Жена комика Нурлана Сабурова, которому в конце января запретили въезд в Россию на 50 лет, закрывает бизнес в России, выяснило РИА Новости по данным... РИА Новости, 17.03.2026
© Фото : saburova_dianaДиана Сабурова
Диана Сабурова. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Жена комика Нурлана Сабурова, которому в конце января запретили въезд в Россию на 50 лет, закрывает бизнес в России, выяснило РИА Новости по данным БИР-Аналитик.
Диана Сабурова является единственным учредителем компании "ДС Ритейл", которая была зарегистрирована в феврале 2025 года. Компания занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.
"В процессе ликвидации с 16.03.2026", - говорится в карточке компании.
При этом у Сабуровой в России остается ИП в сфере исполнительских искусств, зарегистрированное 5 февраля нынешнего года, спустя несколько дней после введения запрета ее мужу на въезд в РФ. Как индивидуальный предприниматель она может заниматься деятельностью рекламных агентств, организацией отдельных видов отдыха и развлечений.
Стендап-комику Нурлану Сабурову 30 января 2026 года запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Как поясняли РИА Новости в правоохранительных органах, решение было принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. По данным правоохранителей, Сабуров, имея гражданство Казахстана, получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги, - только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Кроме того, он пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон.
