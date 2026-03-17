Рожков надеется на допуск россиян до Паралимпиады в США в полном составе

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в разговоре с РИА Новости выразил надежду на допуск сборной России на летние Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе в полном составе.
"Конечно, хотелось бы, чтобы в 2028 году состав был полный, как это было, допустим, в Токио в 2021 году. Тогда у нас было порядка 300 спортсменов. Хотелось бы это увидеть. Нам есть над чем работать, прежде всего, работать с международными организациями, которые курируют игровые виды спорта. Что касается цикликов и единоборств, наши ребята участвовали в 17 чемпионатах мира и Европы, завоевав более 250 комплектов наград. Они выступают очень здорово!" - сказал Рожков.
"Пловцы на мире вообще завоевали 21 золотую медаль и заняли первое командное место. Дзюдоисты, у которых даже до санкций самое большее, по-моему, было три бронзы, выиграли три золота чемпионата мира. В легкой атлетике ребята на мире тоже очень здорово выступили. Все очень здорово выступают и готовятся к Америке", - отметил президент ПКР.
Собеседник агентства подчеркнул, что в работе с международными организациями по игровым видам спорта есть поступательное движение. "Есть прогресс в слэдж-хоккее. Международный паралимпийский комитет, выполняя обязательства, которые были определены генеральной ассамблеей IPC, допустил наших ребят на чемпионат мира в группу C. Пока место и время до конца не определены, но там они будут подниматься наверх - сначала в группу B, потом в группу A и далее", - резюмировал Рожков.
Летние Паралимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе с 15 по 27 августа 2028 года.