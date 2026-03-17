Рожков надеется на допуск россиян до Паралимпиады в США в полном составе

"Пловцы на мире вообще завоевали 21 золотую медаль и заняли первое командное место. Дзюдоисты, у которых даже до санкций самое большее, по-моему, было три бронзы, выиграли три золота чемпионата мира. В легкой атлетике ребята на мире тоже очень здорово выступили. Все очень здорово выступают и готовятся к Америке", - отметил президент ПКР.

Собеседник агентства подчеркнул, что в работе с международными организациями по игровым видам спорта есть поступательное движение. "Есть прогресс в слэдж-хоккее. Международный паралимпийский комитет, выполняя обязательства, которые были определены генеральной ассамблеей IPC, допустил наших ребят на чемпионат мира в группу C. Пока место и время до конца не определены, но там они будут подниматься наверх - сначала в группу B, потом в группу A и далее", - резюмировал Рожков.