12:04 17.03.2026 (обновлено: 12:11 17.03.2026)
ЭСК РФС рассмотрит удаление Челестини в матче с "Балтикой"
ЭСК РФС рассмотрит удаление тренера ЦСКА Челестини в матче РПЛ с "Балтикой"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит удаление главного тренера московского ЦСКА Фабио Челестини в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Матч 21-го тура между "Балтикой" и ЦСКА состоялся 14 марта. Встреча прошла в Калининграде и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце игры тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, - по ее итогам Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили прямые красные карточки.
"Балтика" обратилась по двум эпизодам - неназначенный пенальти на 15‑й минуте встречи и неудаление Кармо и Ивана Облякова за агрессивное поведение в компенсированное ко второму тайму время.
Ранее ЦСКА обратился в контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить красную карточку Челестини. Как следует из протокола матча, опубликованного на сайте РПЛ, главный тренер "Балтики" был удален за препятствование возобновлению игры командой соперника, а его коллега - за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере.
"Динамо" обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с "Ростовом" (1:0) - вторая желтая карточка Антонио Диаса за грубую игру на 39‑й минуте и отмененное взятие ворот Эль‑Мехди Маухуба из-за фола в атаке на 75‑й минуте. "Ростов", в свою очередь, обратился по поводу удаления Виктора Мелехина после видеопросмотра на 15‑й минуте.
"Краснодар" по итогам матча с "Сочи" (2:1) попросил ЭСК РФС рассмотреть эпизод, когда главный арбитр встречи Андрей Прокопов не назначил пенальти в ворота сочинцев на 44‑й минуте.
