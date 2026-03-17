13:41 17.03.2026
Шойгу: Путин уделяет внимание безопасности критически важных объектов
Россия, Киев, Сергей Шойгу, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Шойгу: Путин уделяет вопросам угроз, исходящим от Киева, пристальное внимание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уделят вопросам угроз, исходящим от киевского режима, и обеспечению безопасности критически важной инфраструктуре в стране, самое пристальное внимание, они неоднократно обсуждались на совещания Совбеза РФ, заявил на совещании по вопросам готовности МЧС и госорганов к паводкам и защите критических объектов от терактов в условиях СВО секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Ранее Шойгу рассказал, что вопрос обеспечения безопасности критически важных объектов от угроз совершения диверсии стал реальнее на фоне военных действий на Ближнем Востоке и резкого обострения геополитической ситуации в целом. Он обратил внимание, что количество предпринятых Киевом воздушных атак на инфраструктуру на территории РФ увеличилось почти в четыре раза в 2025 году. При этом первоочередными целями Киева на территории РФ являются объекты военного назначения, транспорта и ТЭК.
"Президент России Владимир Владимирович Путин уделяет данным проблемам самое пристальное внимание. В течение последнего времени эти вопросы неоднократно обсуждались на совещания Совета безопасности, по итогам которых выработаны необходимы меры по совершенствованию совместной деятельности. Активная работа ведется и в регионах", - сказал Шойгу на совещании в Екатеринбурге, куда прилетел накануне.
