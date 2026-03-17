В Ульяновске женщина погибла при пожаре в квартире

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пожар тушат на балконе одной из квартир в девятиэтажном доме на улице Ватутина в Ульяновске, в результате возгорания погибла женщина, число пострадавших уточняют, сообщило ГУМЧС России по Ульяновской области.