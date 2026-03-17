Жителей Петербурга предупредили о возможном отключении интернета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил о возможности отключения мобильного интернета в целях безопасности, в таких случаях рекомендуется использовать городской Wi-Fi.

« "В целях безопасности в городе возможны отключения мобильного интернета", - говорится в сообщении в канале комитета в Mах

Петербуржцам посоветовали использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi SPB_FREE. Авторизоваться в нем можно с помощью мобильного телефона.