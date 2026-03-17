В Петербурге осудили двух мужчин за убийство женщины
Суд приговорил двоих мужчин к 17 годам колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью женщины в Петербурге, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 17.03.2026
В Петербурге двое мужчин получили 17 лет колонии за жестокое убийство женщины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости.
Суд приговорил двоих мужчин к 17 годам колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью женщины в Петербурге, сообщает пресс-служба прокуратуры
города.
"Прокуратура Санкт-Петербурга
поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Мурата Ганижева и Абдул-Малика Бузуртанова. Они признаны виновными по пунктам "д", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору). С учетом позиции государственного обвинителя Ганижев и Бузуртанов осуждены к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год", - сообщает пресс-служба.
В суде установлено, что в период с 31 июля по 2 августа 2024 года в квартире дома на Краснопутиловской улице подсудимые, находясь в состоянии наркотического опьянения, в ходе конфликта нанесли 25-летней знакомой тремя кухонными ножами поочередно не менее 581 ранения по различным частям тела. После чего они выбрались из квартиры через окно, спустившись по водосточной трубе, и в тот же день покинули Санкт-Петербург.
В пресс-службе прокуратуры добавили, что судом также удовлетворены исковые требования потерпевшей – матери погибшей о взыскании с осужденных компенсации морального вреда в размере 2 миллионов рублей.