Россиянам подарили по одному миллиону рублей за успех на Играх в Италии

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российским спортсменам подарили сертификаты на один миллион рублей каждому от благотворительной программы "ДоброFon" за участие в зимних Паралимпийских играх в Италии, сообщает корреспондент РИА Новости из аэропорта Внуково, где состоялась встреча с атлетами после их возвращения в страну.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете. Российские паралимпийцы не получили эксклюзивные смартфоны, которые организаторы вручали всем атлетам на зимних Паралимпийских играх в Италии. Аналогичная ситуация произошла на Олимпиаде-2026.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, российским паралимпийцам по возвращении в страну вручили по сертификату на один миллион рублей, смартфоны и букеты цветов.
"Это прием, которого заслуживают эти ребята! Шесть человек, которые принесли нашей стране восемь золотых медалей и заняли третье место в общекомандном зачете. Это действительно подвиг! Ребята - герои! Спасибо вам большое! Вы будете являться большим примером для нашей молодежи, которая будет идти по вашим стопам и добиваться успеха! Вы дали нам возможность вновь испытать те эмоции, которые испытываешь, когда играет наш гимн и когда наш флаг поднимается выше всех. Хотелось бы поздравить всех вас, ваших родных и близких, всех тех людей, которые помогали вам добиваться результатов, а также ПКР. Вы являетесь гордостью нашей нации и героями этой Паралимпиады!" - сказал олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в ходе обращения к паралимпийцам.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.
Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.