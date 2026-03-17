Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/ozon-2081190115.html
Ozon выделит гранты на поддержку российских спортсменов
Ozon совместно с Минспортом РФ запускают программу финансовой поддержки профессиональных спортсменов разного уровня, первый этап начнется в марте и продлится... РИА Новости Спорт, 17.03.2026
спорт
россия
алексей немов
ozon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939200714_0:0:2940:1654_1920x0_80_0_0_53cf81c1d8af62d97f3c6fc6fcf908dc.jpg
https://ria.ru/20250801/ozon--2032777405.html
https://ria.ru/20260226/potanin-2076820400.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939200714_368:0:2573:1654_1920x0_80_0_0_9c9b36d96ad969a5ec5dbae11eb3744d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, алексей немов, ozon
Спорт, Россия, Алексей Немов, Ozon
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Ozon
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ozon совместно с Минспортом РФ запускают программу финансовой поддержки профессиональных спортсменов разного уровня, первый этап начнется в марте и продлится полгода - грант получат 100 спортсменов из 6 дисциплин: гребля, скейтбординг, стрельба из лука, бадминтон, велосипедный и конькобежный спорт, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Ozon запускает программу "Ozon Чемпион" для поддержки профессиональных спортсменов. Получить финансовую помощь от компании смогут и титулованные спортсмены, и перспективная молодежь, и дети. Программа долгосрочная и разделена на этапы, поддержку получат представители разных видов спорта. На первом этапе - он стартует в марте и продлится полгода - претендовать на грант смогут 100 спортсменов из шести дисциплин: гребля, скейтбординг, стрельба из лука, бадминтон, велосипедный и конькобежный спорт", - говорится в сообщении.
Гранты покроют основные спортивные расходы участников: тренировки, покупку экипировки и поездки на соревнования. Участники программы также получат возможность стать амбассадорами Ozon и участвовать в федеральных рекламных кампаниях бренда.
Для участия в программе необходимо подать заявку на сайте проекта, рассказать о своих спортивных достижениях и предоставить план расходов, которые необходимо компенсировать.
Отмечается, что рассматривать заявки и принимать решение о выдаче гранта будет специальный комитет программы, в который вошли представители профильных спортивных федераций и Ozon. Председателем комитета стал гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов.
"Мы специально выбрали те виды спорта, в которых финансовая поддержка особенно нужна. В этих дисциплинах гораздо меньше спонсоров, чем в популярных игровых, но потребности спортсменов те же", - отметил Немов.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала