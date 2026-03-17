Ozon выделит гранты на поддержку российских спортсменов

Ozon запускает программу "Ozon Чемпион" для поддержки профессиональных спортсменов. Получить финансовую помощь от компании смогут и титулованные спортсмены, и перспективная молодежь, и дети. Программа долгосрочная и разделена на этапы, поддержку получат представители разных видов спорта. На первом этапе - он стартует в марте и продлится полгода - претендовать на грант смогут 100 спортсменов из шести дисциплин: гребля, скейтбординг, стрельба из лука, бадминтон, велосипедный и конькобежный спорт", - говорится в сообщении.

Гранты покроют основные спортивные расходы участников: тренировки, покупку экипировки и поездки на соревнования. Участники программы также получат возможность стать амбассадорами Ozon и участвовать в федеральных рекламных кампаниях бренда.

Для участия в программе необходимо подать заявку на сайте проекта, рассказать о своих спортивных достижениях и предоставить план расходов, которые необходимо компенсировать.

Отмечается, что рассматривать заявки и принимать решение о выдаче гранта будет специальный комитет программы, в который вошли представители профильных спортивных федераций и Ozon. Председателем комитета стал гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов