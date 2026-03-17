01:20 17.03.2026
Мелони: отправка кораблей в Ормузский пролив станет шагом к конфликту
РИМ, 17 мар - РИА Новости. Отправка кораблей в Ормузский пролив по призыву президента США Дональда Трампа станет шагом к участию в конфликте вокруг Ирана, заявила премьер Италии Джорджа Мелони.
"Сейчас мы можем усилить миссию Aspides, поэтому мы говорим о Красном море. В Ормузском проливе ситуация, безусловно, сложнее, поскольку это означало бы шаг вперед в направлении вовлеченности. …. Вмешательство объективно означает шаг вперед в направлении участия", - заявила она в эфире телеканала Rete4.
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в понедельник выступил против расширения мандата военно-морских миссий Евросоюза Aspides и Atalanta, действующих в Красном море и Аденском заливе, на Ормузский пролив у берегов Ирана. Таяни в этой связи призвал к укреплению миссии Aspides.
Другой вице-премьер, министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что отправка военных кораблей к Ормузскому проливу по призыву президента США Дональда Трампа означала бы вступление в конфликт.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС обсуждает изменение мандата военно-морской миссии в Красном море Aspides, противодействующей активности йеменских хуситов, и переводу ее в Ормузский пролив.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
