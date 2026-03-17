Отказавшиеся от убежища члены женской сборной Ирана вылетели в Оман

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пятеро членов женской сборной Ирана по футболу, которые отозвали свои заявления на получение убежища в Австралии, в понедельник вылетели из Куала‑Лумпура в Оман, сообщает ABC со ссылкой на представителей Азиатской конфедерации футбола (AFC).