Отказавшиеся от убежища члены женской сборной Ирана вылетели в Оман - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
01:14 17.03.2026
Отказавшиеся от убежища члены женской сборной Ирана вылетели в Оман
Отказавшиеся от убежища члены женской сборной Ирана вылетели в Оман - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Отказавшиеся от убежища члены женской сборной Ирана вылетели в Оман
Пятеро членов женской сборной Ирана по футболу, которые отозвали свои заявления на получение убежища в Австралии, в понедельник вылетели из Куала‑Лумпура в... РИА Новости Спорт, 17.03.2026
2026-03-17T01:14:00+03:00
2026-03-17T01:14:00+03:00
в мире, иран, австралия, оман, дональд трамп, энтони альбанезе, afc, военная операция сша и израиля против ирана
Футбол, В мире, Иран, Австралия, Оман, Дональд Трамп, Энтони Альбанезе, AFC, Военная операция США и Израиля против Ирана
Отказавшиеся от убежища члены женской сборной Ирана вылетели в Оман

Отказавшиеся от убежища в Австралии члены женской сборной Ирана вылетели в Оман

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пятеро членов женской сборной Ирана по футболу, которые отозвали свои заявления на получение убежища в Австралии, в понедельник вылетели из Куала‑Лумпура в Оман, сообщает ABC со ссылкой на представителей Азиатской конфедерации футбола (AFC).
Отмечается, что перед вылетом члены команды находились в Куала‑Лумпуре вместе с представителями посольства Ирана, где проходили необходимые процедуры для координации дальнейшего маршрута. Генеральный секретарь AFC Уиндзор Джон подчеркнул, что перед вылетом они находились в хорошем настроении. В конфедерации также заявили, что не располагают информацией о дальнейших планах футболисток после приземления в Омане, поскольку перелет был организован иранским посольством, однако ABC сообщает, что ожидается их возвращение в Тегеран.
Ранее семь членов сборной Ирана подали заявления на получение убежища в Австралии, однако впоследствии пятеро из них изменили решение, обратившись в иранское представительство. При этом глава МВД Австралии Тони Берк подчеркивал, что австралийские власти неоднократно предоставляли им возможность обсудить варианты дальнейшего пребывания в стране. Как отмечает ABC, двое игроков по-прежнему остаются в Австралии, их расположение не раскрывается.
2 марта спортсменки не стали исполнять гимн Ирана перед началом матча группового этапа Кубка Азии против команды Южной Кореи. Отмечается, что в Иране якобы расценили поступок девушек как предательство. Позднее женская сборная Ирана исполнила гимн перед началом встречи против команды Австралии. Перед игрой с филиппинками 8 марта спортсменки снова спели гимн и отдали воинское приветствие.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что после его телефонного звонка премьер-министру Энтони Альбанезе Австралия предоставит политическое убежище членам женской сборной Ирана по футболу. После информации о бегстве пяти футболисток генпрокуратура Ирана заявила, что женская сборная Ирана может "спокойно и уверенно" вернуться в страну.
