В США заявили, что НЛО уничтожил их ядерные ракеты

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Офицер ВВС США в отставке Роберт Салас утверждает, что НЛО вывел из строя ядерные ракеты, находившиеся в 1967 году рядом с военной базой в Монтане, сообщает New York Post со ссылкой на его слова.

Во время холодной войны Салас нес службу на объекте, где размещались ракеты с ядерными боеголовками. Когда он находился с напарником в подземном пункте управления, охваченные паникой охранники позвонили сверху и сообщили о неопознанном летающем объекте.

"Главный охранник крикнул: "Сэр, мы видим в небе какие-то странные огни, пролетающие прямо над нами!" — вспоминает он.

По словам отставного офицера, охранники указывали на необычные огни, мелькавшие в небе и затем внезапно исчезавшие над подземными шахтами, где находились межконтинентальные баллистические ракеты. В какой-то момент раздался громкий сигнал, который означал, что с ракетами что-то произошло.

"Мы посмотрели на табло, и, как и ожидалось, одно из них переключилось с зеленого на красный. Запуск уже был невозможен. <…> Затем все десять ракет очень быстро вышли из строя", — сказал Салас.

Было обнаружено, что на двух пусковых установках отображалась информация, согласно которой "кто-то или что-то" проникло на охраняемую территорию базы. Однако расследование не смогло выявить причину неисправности.