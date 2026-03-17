В США заявили, что НЛО уничтожил их ядерные ракеты - РИА Новости, 17.03.2026
15:05 17.03.2026 (обновлено: 15:24 17.03.2026)
В США заявили, что НЛО уничтожил их ядерные ракеты
В США заявили, что НЛО уничтожил их ядерные ракеты - РИА Новости, 17.03.2026
В США заявили, что НЛО уничтожил их ядерные ракеты
Офицер ВВС США в отставке Роберт Салас утверждает, что НЛО вывел из строя ядерные ракеты, находившиеся в 1967 году рядом с военной базой в Монтане, сообщает New РИА Новости, 17.03.2026
сша
монтана
нло, в мире, сша, монтана
НЛО, В мире, США, Монтана
В США заявили, что НЛО уничтожил их ядерные ракеты

NYP: офицер ВВС США в отставке заявил об уничтожении НЛО ядерных ракет в Монтане

Кадр видео, на котором запечатлен НЛО. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Офицер ВВС США в отставке Роберт Салас утверждает, что НЛО вывел из строя ядерные ракеты, находившиеся в 1967 году рядом с военной базой в Монтане, сообщает New York Post со ссылкой на его слова.
Во время холодной войны Салас нес службу на объекте, где размещались ракеты с ядерными боеголовками. Когда он находился с напарником в подземном пункте управления, охваченные паникой охранники позвонили сверху и сообщили о неопознанном летающем объекте.
Генерал ВВС США Уильям Нил Маккасланд - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Власти США расследуют пропажу связываемого с изучением НЛО генерала
11 марта, 15:35
"Главный охранник крикнул: "Сэр, мы видим в небе какие-то странные огни, пролетающие прямо над нами!" — вспоминает он.
По словам отставного офицера, охранники указывали на необычные огни, мелькавшие в небе и затем внезапно исчезавшие над подземными шахтами, где находились межконтинентальные баллистические ракеты. В какой-то момент раздался громкий сигнал, который означал, что с ракетами что-то произошло.
Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В США стерли архив документов об НЛО за 30 лет, пишут СМИ
25 февраля, 04:05
"Мы посмотрели на табло, и, как и ожидалось, одно из них переключилось с зеленого на красный. Запуск уже был невозможен. <…> Затем все десять ракет очень быстро вышли из строя", — сказал Салас.
Было обнаружено, что на двух пусковых установках отображалась информация, согласно которой "кто-то или что-то" проникло на охраняемую территорию базы. Однако расследование не смогло выявить причину неисправности.
По мнению офицера, в тот день их навещала "другая цивилизация, которая была обеспокоена тем, что мы уничтожим эту планету в результате ядерной войны".
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Трамп обещает раскрыть сенсационные документы об НЛО
23 февраля, 09:15
 
НЛОВ миреСШАМонтана
 
 
