В Москве женщина угрожала сотрудникам пункта выдачи оружием
Женщина угрожала сотрудникам пункта выдачи и салона связи предметом, похожим на пистолет, и требовала денег в Москве, она задержана, сообщил начальник... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T11:03:00+03:00
В Москве задержали женщину, угрожавшую сотрудникам пункта выдачи оружием
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Женщина угрожала сотрудникам пункта выдачи и салона связи предметом, похожим на пистолет, и требовала денег в Москве, она задержана, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
"Предварительно установлено, что в вечернее время суток в пункт выдачи товаров на Волгоградском проспекте зашла женщина. Подойдя к стойке обслуживания, она достала из пакета предмет, внешне схожий с пистолетом, и направила его на работника, требуя передать ей имеющиеся денежные средства", - сказал он.
Васенин
добавил, что получив отказ, злоумышленница потребовала деньги у работника отделения связи, находящегося в этом же помещении. Также получив отказ и предупреждение о вызове полиции, нападавшая скрылась.
Столичные полицейские установили личность злоумышленницы и в течение суток задержали 35-летнюю подозреваемую на улице Юных Ленинцев. Выяснилось, что она находилась в федеральном розыске за совершение другого преступления в Санкт-Петербурге
.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ
"Разбой". Фигурантке предъявлено обвинение, она заключена под стражу. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 12 лет.