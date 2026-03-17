В Москве женщина угрожала сотрудникам пункта выдачи оружием

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Женщина угрожала сотрудникам пункта выдачи и салона связи предметом, похожим на пистолет, и требовала денег в Москве, она задержана, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

"Предварительно установлено, что в вечернее время суток в пункт выдачи товаров на Волгоградском проспекте зашла женщина. Подойдя к стойке обслуживания, она достала из пакета предмет, внешне схожий с пистолетом, и направила его на работника, требуя передать ей имеющиеся денежные средства", - сказал он.