Более триллиона рублей потратили на развитие физкультуры и спорта в России

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Более одного триллиона рублей было израсходовано на развитие физической культуры и спорта в 2025 году, следует из отчета министерства спорта России, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

В отчете говорится, что на развитие физической культуры и спорта в 2025 году был израсходован 1 триллион 28 миллиардов рублей. Это превысило прошлогодний показатель почти на 250 млрд рублей (в 2024 году - 781,3 млрд).