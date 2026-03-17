15:58 17.03.2026 (обновлено: 16:04 17.03.2026)
"Милан" выставил на трансфер Леау из-за его поведения, пишут СМИ
La Gazzetta dello Sport: "Милан" выставил на трансфер Леау из-за его поведения

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Футбольный клуб "Милан" выставил на трансфер португальского нападающего Рафаэла Леау после его поведения из-за замены в матче чемпионата Италии против "Лацио", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Встреча против "Лацио" в рамках 29-го тура Серии А прошла 15 марта в Риме и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Леау заменили на 66-й минуте, после этого футболист начал выражать недовольство в связи с решением главного тренера клуба Массимилиано Аллегри. Во время ухода с поля его попытался успокоить вратарь "Милана" Майк Меньян, но португалец оттолкнул одноклубника. После замены Аллегри попытался приобнять футболиста, однако тот вырвался и продолжил высказывать недовольство тренеру.
По информации издания, руководству клуба крайне не понравилось поведение 26-летнего футболиста и в команде готовы продать игрока. В контракте вингера есть пункт об отступных в размере 170 миллионов евро, клуб готов отпустить игрока за 80 миллионов.
Леау выступает в составе "Милана" с лета 2019 года. Всего за команду он провел 284 матча и забил 80 голов. Вместе с клубом форвард становился чемпионом Италии в сезоне-2021/22 и обладателем Суперкубка страны (2024). Также в его активе 43 матча и 5 голов в составе сборной Португалии, с ней он выиграл Лигу наций в 2025 году.
