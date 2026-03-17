МИД Молдавии вызвал посла России из-за разлива нефти в Днестре

КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России Олега Озерова для передачи ноты протеста после разлива нефти на Днестре.
Загрязнение в этой реке было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонны технических масел на территории Украины. В связи с загрязнением водной артерии власти республики приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер отмечал, что масштаб загрязнения может потребовать использования специализированного оборудования, которое было запрошено у Румынии.
"Министерство иностранных дел Республики Молдова вызвало Посла по особым поручениям Российской Федерации в Республике Молдова для передачи ноты протеста молдавских властей в связи с атакой Российской Федерации на Новоднестровский гидроэнергетический комплекс на Украине 7 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Поясняется, что разлив нефти в Днестре создает серьезную угрозу для окружающей среды и безопасности водоснабжения Молдавии. Река Днестр обеспечивает водой примерно 80% населения страны и 98% населения Кишинева. "Министерство иностранных дел подчеркивает, что подобные действия, имеющие серьезные трансграничные последствия, угрожают окружающей среде, безопасности водоснабжения и здоровью граждан Республики Молдова и недопустимы", - подчеркивается в сообщении.
Ранее в понедельник президент Молдавии Майя Санду в социальной сети X обвинила в разливе нефти на Днестре российскую сторону, прокомментировав ситуацию спустя почти неделю после первых сообщений о загрязнении.
Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева.
Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.