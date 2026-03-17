МИД Молдавии вызвал посла России из-за разлива нефти в Днестре

КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России Олега Озерова для передачи ноты протеста после разлива нефти на Днестре.

Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева.