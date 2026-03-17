Малкин назвал пятиматчевую дисквалификацию в НХЛ большой ошибкой

Россиянин набрал 1396 очков (529+867) в 1260 матчах за карьеру в НХЛ и вышел на чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. В текущем сезоне 39-летний Малкин забросил 15 шайб и отдал 35 голевых передач в 47 играх.