Малкин назвал пятиматчевую дисквалификацию в НХЛ большой ошибкой

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин назвал своей большой ошибкой пятиматчевую дисквалификацию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на вторник по московскому времени Малкин отметился двумя голами и результативной передачей в матче против "Колорадо Эвеланш" (7:2). Форвард провел первую игру за "Питтсбург" после пятиматчевой дисквалификации за удар клюшкой по лицу капитана "Баффало Сейбрз" Расмуса Далина.
17 марта 2026 • начало в 04:30
Завершен
04:08 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш, Кэйл Макар)
14:21 • Брент Бернс
(Gavin Brindley, Джош Мэнсон)
03:01 • Евгений Малкин
04:23 • Энтони Манта
13:00 • Евгений Малкин
13:43 • Эльмер Сёдерблум
30:36 • Эрик Карлссон
(Райан Ши)
36:20 • Брайан Раст
49:06 • Ноэль Аччиари
(Эльмер Сёдерблум, Коннор Девар)
"Когда пропускаешь пять матчей и потом выходишь на лед в домашней игре, перед этим немного нервничаешь. Но когда я забил первый гол, мне стало гораздо лучше. Пять пропущенных матчей - это большая ошибка с моей стороны, но ребята сыграли отлично. Хочу сказать спасибо партнерам по команде. Для меня это был тяжелый момент", - цитирует Малкина сайт НХЛ.
Россиянин набрал 1396 очков (529+867) в 1260 матчах за карьеру в НХЛ и вышел на чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. В текущем сезоне 39-летний Малкин забросил 15 шайб и отдал 35 голевых передач в 47 играх.