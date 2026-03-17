Рейтинг@Mail.ru
Малкин хочет сыграть в "Питтсбурге" еще один или два сезона - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/malkin-2081150895.html
Малкин хочет сыграть в "Питтсбурге" еще один или два сезона
Малкин хочет сыграть в "Питтсбурге" еще один или два сезона - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Малкин хочет сыграть в "Питтсбурге" еще один или два сезона
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин выразил желание поиграть в команде еще один или два сезона,... РИА Новости Спорт, 17.03.2026
2026-03-17T08:23:00+03:00
2026-03-17T08:23:00+03:00
спорт
евгений малкин
питтсбург пингвинз
колорадо эвеланш
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850457002_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_58deabd09bf563ed690e396ea30df8e4.jpg
https://ria.ru/20251024/khokkey-2050255869.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850457002_218:0:1181:722_1920x0_80_0_0_1a6e6f5f57720d035a1fdfedd1725655.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений малкин, питтсбург пингвинз, колорадо эвеланш, национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Колорадо Эвеланш, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Малкин хочет сыграть в "Питтсбурге" еще один или два сезона

Малкин планирует поиграть в "Питтсбурге" еще один или два сезона

© Фото : nhl.com/penguinsХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© Фото : nhl.com/penguins
Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин выразил желание поиграть в команде еще один или два сезона, сообщает журналист The Athletic Джош Йоэ в соцсети Х.
Во вторник Малкин отметился двумя голами и результативной передачей в матче против "Колорадо Эвеланш" (7:2) и был признан первой звездой встречи. Контракт Малкина с "пингвинами" истекает летом.
"Джино (прозвище Малкина - ред) говорит, что хочет играть еще год или, может быть, два. Говорит, что они с (генеральным менеджером Кайлом) Дубасом поговорили и договорились решить все этим летом", - написал Йоэ.
Малкину 39 лет. На данный момент россиянин набрал 1396 очков (529+867) в 1260 матчах, он занимает 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.
СпортЕвгений МалкинПиттсбург ПингвинзКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала