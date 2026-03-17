Малкин оформил дубль и передачу в первом матче НХЛ после дисквалификации

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Денвере, завершилась победой гостей со счетом 7:2 (4:2, 2:0, 1:0). В составе "Питтсбурга" дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин (4-я и 14-я минуты), еще по шайбе забросили Энтони Манта (5), Элмер Седерблом (14), Эрик Карлссон (31), Брайан Раст (37) и Ноэль Аччари (50). У "Колорадо" отличились Натан Маккиннон (5) и Брент Бернс (15).
Малкин также отметился голевой передачей и был признан первой звездой встречи. Российский форвард провел первую игру за "Питтсбург" после пятиматчевой дисквалификации. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов также отдал голевой пас.
Малкин за свою карьеру в НХЛ набрал 1396 очков (529+867) в 1260 матчах. Он обошел Люка Робитайла (1394 очка в 1431 игре) и занял чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.
"Питтсбург" одержал вторую победу подряд и с 83 очками идет на втором месте в Столичном дивизионе. "Колорадо" (97 баллов) потерпел третье поражение в последних четырех матчах, но продолжает возглавлять Центральный дивизион.
В другом матче "Юта Маммот" в гостях обыграла "Даллас Старз" со счетом 6:3 (1:1, 1:1, 4:1).
