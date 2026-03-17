Малкин оформил дубль и передачу в первом матче НХЛ после дисквалификации - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
07:54 17.03.2026
Малкин оформил дубль и передачу в первом матче НХЛ после дисквалификации
Малкин оформил дубль и передачу в первом матче НХЛ после дисквалификации - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Малкин оформил дубль и передачу в первом матче НХЛ после дисквалификации
"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 17.03.2026
2026-03-17T07:54:00+03:00
2026-03-17T07:54:00+03:00
хоккей
спорт
денвер
евгений малкин
энтони манта
эрик карлссон
колорадо эвеланш
питтсбург пингвинз
денвер
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
спорт, денвер, евгений малкин, энтони манта, эрик карлссон, колорадо эвеланш, питтсбург пингвинз, юта маммот
Хоккей, Спорт, Денвер, Евгений Малкин, Энтони Манта, Эрик Карлссон, Колорадо Эвеланш, Питтсбург Пингвинз, Юта Маммот
Малкин оформил дубль и передачу в первом матче НХЛ после дисквалификации

Малкин отметился дублем и передачей в первом матче НХЛ после дисквалификации

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Денвере, завершилась победой гостей со счетом 7:2 (4:2, 2:0, 1:0). В составе "Питтсбурга" дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин (4-я и 14-я минуты), еще по шайбе забросили Энтони Манта (5), Элмер Седерблом (14), Эрик Карлссон (31), Брайан Раст (37) и Ноэль Аччари (50). У "Колорадо" отличились Натан Маккиннон (5) и Брент Бернс (15).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 марта 2026 • начало в 04:30
Завершен
Колорадо
2 : 7
Питтсбург
04:08 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш, Кэйл Макар)
14:21 • Брент Бернс
(Gavin Brindley, Джош Мэнсон)
03:01 • Евгений Малкин
(Брайан Раст, Ноэль Аччиари)
04:23 • Энтони Манта
(Эрик Карлссон)
13:00 • Евгений Малкин
(Егор Чинахов, Паркер Вотерспун)
13:43 • Эльмер Сёдерблум
(Коннор Девар, Эрик Карлссон)
30:36 • Эрик Карлссон
(Райан Ши)
36:20 • Брайан Раст
(Евгений Малкин, Рикард Ракелл)
49:06 • Ноэль Аччиари
(Эльмер Сёдерблум, Коннор Девар)
Малкин также отметился голевой передачей и был признан первой звездой встречи. Российский форвард провел первую игру за "Питтсбург" после пятиматчевой дисквалификации. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов также отдал голевой пас.
Малкин за свою карьеру в НХЛ набрал 1396 очков (529+867) в 1260 матчах. Он обошел Люка Робитайла (1394 очка в 1431 игре) и занял чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.
"Питтсбург" одержал вторую победу подряд и с 83 очками идет на втором месте в Столичном дивизионе. "Колорадо" (97 баллов) потерпел третье поражение в последних четырех матчах, но продолжает возглавлять Центральный дивизион.
В другом матче "Юта Маммот" в гостях обыграла "Даллас Старз" со счетом 6:3 (1:1, 1:1, 4:1).
Малкин занял чистое 24-е место в зачете лучших бомбардиров в истории НХЛ
ХоккейСпортДенверЕвгений МалкинЭнтони МантаЭрик КарлссонКолорадо ЭвеланшПиттсбург ПингвинзЮта Маммот
 
