Шестерых рыбаков эвакуировали со льда Финского залива

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Шестерых рыбаков эвакуировали спасатели со льда Финского залива в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Спасатели уточнили, что из-за образовавшихся промоин в ледовом поле они не могли самостоятельно вернуться на берег. Спасатели не раз призывали не выходить на лед водоемов.