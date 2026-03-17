13:00 17.03.2026
В Кремле прокомментировали ситуацию с убоем скота в Новосибирской области
В Кремле прокомментировали ситуацию с убоем скота в Новосибирской области
В Кремле прокомментировали ситуацию с убоем скота в Новосибирской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минсельхоз координирует действия региональных властей в ситуации с необходимостью убоя скота из-за заболеваний в Новосибирской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в минсельхозе Новосибирской области РИА Новости сообщили, что режим ЧС ввели на территории региона, где проводятся мероприятия по локализации очагов пастереллеза и бешенства.
"Действительно, есть определенные случаи, где нужна оперативная реакция. Регионы реагируют, они находятся на постоянной связи с федеральным центром. Минсельхоз полностью координирует эти действия. За более подробной информацией я рекомендую вам обращаться в Минсельхоз", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах.
В Новосибирской области назвали причины неизлечимых форм пастереллеза
