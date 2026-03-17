Киев пытается воздействовать на маргинальные группы в России, заявил Шойгу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Киев активно использует информационно-психологические методы влияния через интернет на отдельные, прежде всего маргинальные группы на населения для совершения противоправных действий, заявил на совещании по вопросам готовности МЧС и госорганов к паводкам и защите критических объектов от терактов в условиях СВО секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.