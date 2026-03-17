Гастроэнтеролог предупредил об опасном свойстве хурмы
Употребление трех и более плодов хурмы при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) может вызвать острую кишечную непроходимость, особенно если есть этот... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T01:06:00+03:00
МАХАЧКАЛА, 17 мар — РИА Новости. Употребление трех и более плодов хурмы при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) может вызвать острую кишечную непроходимость, особенно если есть этот фрукт на голодный желудок, рассказал РИА Новости врач-терапевт, гастроэнтеролог, нутрициолог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Магомедтагир Ибрагимов.
"Хурма очень богата содержанием грубых пищевых волокон. Может ли произойти острая кишечная непроходимость от одной хурмы? Маловероятно. Но такое может произойти, если есть проблемы с ЖКТ, например — сниженная моторика желудка или кишечника, либо человек пожилого возраста, и при этом съедено много хурмы, условно — три-пять и более, особенно на голодный желудок", — сказал врач.
По словам Ибрагимова, во избежание проблем с пищеварением даже здоровому человеку не рекомендуется есть больше двух плодов хурмы за раз. Также, по словам специалиста, не стоит сочетать этот фрукт с кисло-молочными и морепродуктами.
В марте в Дагестане
и в Бурятии
хирурги спасли пожилых пациенток, у которых диагностировали острую кишечную непроходимость после употребления хурмы.