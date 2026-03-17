Нью-Йорк стоя аплодировал Панарину! Русский гений разбил бывший клуб
06:45 17.03.2026 (обновлено: 12:31 17.03.2026)
Нью-Йорк стоя аплодировал Панарину! Русский гений разбил бывший клуб
Нью-Йорк стоя аплодировал Панарину! Русский гений разбил бывший клуб
Артемий Панарин впервые после громкого обмена сыграл против "Рейнджерс". Российского хоккеиста тепло и красочно встретили в Нью-Йорке, откуда он увез важную... РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
© REUTERS / Brad Penner — Хоккеист "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Артемий Панарин впервые после громкого обмена сыграл против "Рейнджерс". Российского хоккеиста тепло и красочно встретили в Нью-Йорке, откуда он увез важную победу для своего нового клуба.

"Буду нервничать"

Встречи с бывшими командами всегда являются особенными для абсолютного большинства атлетов, выступающих в разных командных видах спорта. Для Артемия Панарина матчи против клубов, которым он посвятил тот или иной период своей карьеры, входят именно в число особенных. Только в Национальной хоккейной лиге ему уже приходилось выступать против "Чикаго Блэкхокс", открывших россиянину путь в сильнейшую лигу мира, и "Коламбус Блю Джекетс", в стане которых он вырос до статуса звезды НХЛ. Сегодня этот список пополнил "Нью-Йорк Рейнджерс".
Обмен Панарина из "Рейнджерс" в "Лос-Анджелес Кингз", состоявшийся незадолго до олимпийской паузы в чемпионате, стал одним из самых громких событий этого хоккейного сезона. Клуб из Нью-Йорка перешел в очередную стадию перестройки и по этой причине отказался подписывать новый контракт с россиянином. Артемий пошел навстречу "синерубашечникам" и ради того, чтобы организация получила какой-нибудь актив за него, снял пункт о запрете на обмен, но при этом поставил условие — обменять его можно было исключительно в "Кингз".
В итоге "Рейнджерс" получили за Панарина канадского форварда Лиама Гринтри, а также условные выборы в третьем раунде драфта-2026 и четвертом раунде драфта-2028. Кроме того, клуб из Нью-Йорка сохранил у себя под потолком зарплат половину кэпхита россиянина (5,821 миллиона долларов), чтобы обмен был осуществим. Артемий же сразу после перехода в четвертый клуб в своей карьере в НХЛ подписал с ним новое двухлетнее соглашение на сумму 22 миллиона долларов.
Спустя почти полтора месяца после обмена Панарин сыграл против "Рейнджерс" уже в качестве бывшего форварда ньюйоркцев. И сразу на "Мэдисон Сквер Гарден"! На легендарной арене, что находится недалеко от Бродвея и площади Таймс-сквер, Артемий за семь неполных сезонов стал не просто суперзвездой и самым ярким игроком местного клуба, свитеры с чьей фамилией продавались в огромных объемах, а любимцем публики. Неудивительно, что Хлебушек испытал особенные чувства, выйдя на до боли знакомый лед уже в качестве хоккеиста другого клуба.
"Это странные ощущения, да. Все это вертится у меня в голове. Не ожидал, что моя карьера здесь завершится так быстро, но в то же время прошло аж семь прекрасных для меня лет. Играя здесь, я любил ту энергию, историю и людей, которые связаны с Нью-Йорком. Ностальгии еще не испытываю, пока прошло не так много времени. Но через год она точно будет. Наверное, мне надо быть более расслабленным во время матчи против "Рейнджерс", но я убежден, что буду нервничать, и, вероятно, это повлияет на мою игру. Постараюсь с этим справиться", — сказал Панарин накануне матча в Нью-Йорке.
Не забыл Артемий и про своего соотечественника и близкого товарища Игоря Шестеркина. Панарин и Шестеркин дружили семьями, многое пережили вместе в Нью-Йорке. Естественно, для Хлебушка очная встреча с Игорем стала еще более особенной, чем просто с "Рейнджерс". О российском голкипере "синерубашечников" Панарин высказался в своем фирменном стиле:
"Надеюсь, у него будет плохой вечер. Простите, фанаты "Рейнджерс", но вам этом сезоне уже все равно на результат. Мы же попытаемся выиграть этот матч".
Примечательно, к слову, что Панарин ранее уже играл против "Рейнджерс", когда выступал за "Чикаго" и "Коламбус". До сегодняшней встречи с "синерубашечниками" Артемий набрал 18 очков (12 голов и 6 передач) в 12 очных играх с клубом из Нью-Йорка. Его предыдущий матч против "Рейнджерс" состоялся в апреле 2019 года, когда "Блю Джекетс" добыли на "Мэдисон Сквер Гарден" победу по буллитам (3:2 Б), а Панарин, отметившийся голом и решающим броском в буллитной серии, был признан первой звездой матча. В тройку лучших игроков той встречи, кстати, также вошли российские вратари Александр Георгиев и Сергей Бобровский, а у "Рейнджерс" заброшенной шайбой отличился Павел Бучневич.

Нью-Йорк аплодировал стоя!

Для "Рейнджерс" встреча с Панариным была столь же эмоциональной, сколько для самого Артемия. Россиянин имел все для того, чтобы стать лицом франшизы, в рядах которой свои последние шаги в карьере делал сам Уэйн Гретцки. И если брать современную историю клуба, то он им был именно таким игроком, пусть и никогда не претендовал на статус капитана команды. Болельщики "синерубашечников" очень тепло поприветствовали своего любимца, как только увидели его на льду "Мэдисон Сквер Гарден". Едва Панарин выбежал на предматчевую разминку, как множество фанатов "Рейнджерс" в свитерах с номером "10" и фамилией российского форварда принялись громко хлопать и радостно кричать в адрес Артемия.
Многие из них посвятили нападающему "Лос-Анджелеса" персональные плакаты — в том числе на русском языке. "Спасибо, Хлеб", — гласил текст одного из таких плакатов. Один из болельщиков "Рейнджерс" и вовсе поднял свитер с фамилией Панарина на кириллице и 72-м игровым номером. Похоже, что это был свитер подмосковного "Витязя", в составе которого Артемий начинал свою взрослую карьеру.
В ходе разминки Хлебушек охотно дарил шайбы болельщикам, а под конец занятий покинул площадку последним, лично поприветствовал фанатов, предварительно нанеся по одному броску как по воротам "Кингз", так и по воротам "Рейнджерс".
Уже по ходу матча "синерубашечники" во время первой коммерческой паузы в первом периоде включили на медиакубе трогательный видеоролик, посвященный Панарину и его карьере за "Рейнджерс", и поблагодарили россиянина за его вклад в историю клуба. Трибуны "Мэдисон Сквер Гарден" на протяжении всего этого момента стоя аплодировали российской суперзвезде, за что он их также поблагодарил.

Панарин бьется за плей-офф

Уже после игры Артемий Панарин признался, что весь вечер в Нью-Йорке был для него очень эмоциональным: как произошедшее во время разминки, так и все, что окружало непосредственно матч. По словам россиянина, он нервничал по ходу всей игры.
"Это было эмоционально. Особенно разминка. С того момента, как я вышел на лед, я увидел джерси с моей фамилией и все такое. Мне было приятно это видеть. Это очень многое значит для меня. Я провел здесь семь лет, и я горжусь этим. Если честно, я нервничал всю игру. Увидеть своих бывших одноклубников и особенно тех, с кем я играл в одном звене, в одной спецбригаде большинства… Я бы с удовольствием обменял их всех в "Лос-Анджелес". Что касается видеоролика в мою честь, то я как обычно катался во время коммерческой паузы. Я концентрировался на игре, а не на том, как не заплакать", — выразился Панарин, которого после матча окружила огромная толпа журналистов.
С представителями СМИ Артемий, к слову, без раздумий согласился побеседовать на камеру. В период своей карьеры в "Рейнджерс" россиянин отказывался от общения, если для этого требовалась запись видео, но по возвращении в Нью-Йорк он сделал исключение ради болельщиков.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 марта 2026 • начало в 02:00
Завершен
Рейнджерс
1 : 4
Лос-Анджелес
42:29 • Винсент Трочек
(Адам Фокс, Мика Зибанежад)
13:29 • Дрю Доути
(Мики Андерсон, Артемий Панарин)
24:31 • Мики Андерсон
(Алекс Лаферьер, Квинтон Байфилд)
24:59 • Алекс Лаферьер
(Анже Копитар, Квинтон Байфилд)
58:12 • Тревор Мур
(Алекс Лаферьер)
Несмотря на эмоции и нервозность, Панарин сделал главное — помог своей новой команде добиться нужного результата. Уже в первом периоде Артемий выступил ассистентом в эпизоде с голом Дрю Даути, который "прошил" Игоря Шестеркина броском от синей линии. Сам по себе броском не был трудным, но российский голкипер "Рейнджерс" не смог его отразить, так как попросту не видел шайбу из-за столпотворения перед своими воротами.
До этого у Панарина была возможность самому поразить ворота Шестеркина, когда "Кингз" организовали быструю контратаку два в одного, но капитан "Лос-Анджелеса" Анже Копитар, сыгравший свой последний в карьере матч против "Рейнджерс", при выходе один на один с вратарем не стал пасовать Хлебушку, а взял игру на себя. Шестеркин ярким сейвом буквально ограбил лучшего бомбардира "королей" в клубной истории.
Впрочем, одних стараний Шестеркина было недостаточно для того, чтобы "Рейнджерс" могли претендовать на успех в этом матче. В начале второго периода в воротах "синерубашечников" побывало еще две шайбы: сперва голом отметился Майки Андерсон, а уже в следующей смене Винсент Трочек оставил хозяев в меньшинстве, и Алекс Лаферрье очень быстро реализовал численное преимущество "Кингз".
В третьем периоде "Рейнджерс" смогли оказать сопротивление "Лос-Анджелесу" и даже возродили интригу в игре после гола Трочека в большинстве, но более одного раза поразить ворота "Кингз" им не удалось. Гости же закрепили свой успех голом в пустые ворота на последних минутах и добыли важные два очка. Артемий Панарин и компания продолжают борьбу за попадание в плей-офф, а Ди Джей Смит, сменивший Джима Хиллера на посту главного тренера до конца сезона, все еще чередует победы с поражениями.
