Малкин занял чистое 24-е место в зачете лучших бомбардиров в истории НХЛ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин занял чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Питтсбург" гостит у "Колорадо Эвеланш" в рамках матча регулярного первенства. Малкин отметился двумя голами. Вторая шайба в игре позволила российскому форварду "Пингвинз" достичь отметки в 1395 очков за карьеру в 1260 матчах в чемпионатах НХЛ.
Благодаря этому Малкин обошел Люка Робитайла (1394 очка в 1431 матче) и занял чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.
Евгению Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом".