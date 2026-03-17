Малкин поднялся на 24-е место в зачете лучших бомбардиров в истории НХЛ
05:02 17.03.2026 (обновлено: 05:21 17.03.2026)
Малкин поднялся на 24-е место в зачете лучших бомбардиров в истории НХЛ
© REUTERS / Charles LeClaire — Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин поднялся на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
17 марта 2026 • начало в 04:30
Завершен
Колорадо
2 : 7
Питтсбург
04:08 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш, Кэйл Макар)
14:21 • Брент Бернс
(Gavin Brindley, Джош Мэнсон)
03:01 • Евгений Малкин
(Брайан Раст, Ноэль Аччиари)
04:23 • Энтони Манта
(Эрик Карлссон)
13:00 • Евгений Малкин
(Егор Чинахов, Паркер Вотерспун)
13:43 • Эльмер Сёдерблум
(Коннор Девар, Эрик Карлссон)
30:36 • Эрик Карлссон
(Райан Ши)
36:20 • Брайан Раст
(Евгений Малкин, Рикард Ракелл)
49:06 • Ноэль Аччиари
(Эльмер Сёдерблум, Коннор Девар)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Питтсбург" гостит у "Колорадо Эвеланш" в рамках матча регулярного первенства. Малкин отметился голом. Российский форвард "Пингвинз" достиг отметки в 1394 очков за карьеру в 1260 матчах в чемпионатах НХЛ.
Благодаря этому Малкин догнал Люка Робитайла (1394 очка в 1431 матче) и разделил с ним 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.
Евгению Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом".
