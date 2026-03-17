Малкин поднялся на 24-е место в зачете лучших бомбардиров в истории НХЛ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин поднялся на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Питтсбург" гостит у "Колорадо Эвеланш" в рамках матча регулярного первенства. Малкин отметился голом. Российский форвард "Пингвинз" достиг отметки в 1394 очков за карьеру в 1260 матчах в чемпионатах НХЛ.

Благодаря этому Малкин догнал Люка Робитайла (1394 очка в 1431 матче) и разделил с ним 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.