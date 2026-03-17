Передача Панарина помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Рейнджерс"

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). В составе "Лос-Анджелеса" шайбы забросили Дрю Даути (14-я минута), Майки Андерсон (25), Алекс Лаферрье (25) и Тревор Мур (59). У "Рейнджерс" отличился Винсент Трочек (43)
Российский нападающий "Кингз" Артемий Панарин отметился голевой передачей. Панарин сыграл против "Рейнджерс" впервые после обмена из стана "синерубашечников" в "Лос-Анджелес", который состоялся по ходу сезона-2025/26 НХЛ. В одной из пауз в первом периоде матча в Нью-Йорке "Рейнджерс" посвятили россиянину приветственный видеоролик и поблагодарили его за выступления за клуб. В составе "синерубашечников" Панарин провел семь неполных сезонов и набрал 607 очков (205 голов и 402 передачи) в 482 матчах в чемпионатах НХЛ и 35 баллов (12+23) в 46 играх в плей-офф.
Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков заблокировал два броска. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 25.
"Лос-Анджелес" одержал третью победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" потерпели первое поражение после серии из четырех побед.
