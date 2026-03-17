Названа самая популярная страна у россиян для отдыха на майские праздники

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Япония стала самой популярной страной для отдыха на длинные майские выходные среди самостоятельных туристов из России, опередив Турцию по числу бронирований гостиниц и отелей, рассказали РИА Новости в сервисе OneTwoTrip.

Онлайн-агрегатор проанализировал отельные бронирования россиян на период с 1 по 11 мая. Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом доля зарубежных заказов выросла на 2 процентных пункта и достигла 40%.

"Самой популярной страной для отдыха на майских выходных оказалась Япония - ее выбрали 14,3% россиян, за год спрос вырос в 2 раза. Следом идут Турция (13,6%), Китай (7,4%), Италия (6,7%) и Испания (6,7%) - последние две страны пришли на смену востребованным год назад Беларуси и Франции", - отметили в OneTwoTrip.