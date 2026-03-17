08:55 17.03.2026
Названа самая популярная страна у россиян для отдыха на майские праздники
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Япония стала самой популярной страной для отдыха на длинные майские выходные среди самостоятельных туристов из России, опередив Турцию по числу бронирований гостиниц и отелей, рассказали РИА Новости в сервисе OneTwoTrip.
Онлайн-агрегатор проанализировал отельные бронирования россиян на период с 1 по 11 мая. Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом доля зарубежных заказов выросла на 2 процентных пункта и достигла 40%.
"Самой популярной страной для отдыха на майских выходных оказалась Япония - ее выбрали 14,3% россиян, за год спрос вырос в 2 раза. Следом идут Турция (13,6%), Китай (7,4%), Италия (6,7%) и Испания (6,7%) - последние две страны пришли на смену востребованным год назад Беларуси и Франции", - отметили в OneTwoTrip.
По России же большинство туристов отправятся отдыхать в Татарстан - на регион приходится 17,3% отельных заказов. Также в топ вошли Санкт-Петербург с долей в 13,8%, Краснодарский край (10% заказов), Калининград (5,2%) и Нижний Новгород (3,8% бронирований).
Отдых за границей, как правило, бронируют в среднем на 3,6 дня, а по России - на 2,3 дня, отметили аналитики. Стоимость проживания при путешествии по стране составляет 10,3 тысячи рублей в сутки, за границей - 18,1 тысячи рублей.
