Названа самая популярная страна у россиян для отдыха на майские праздники
Названа самая популярная страна у россиян для отдыха на майские праздники - РИА Новости, 17.03.2026
Названа самая популярная страна у россиян для отдыха на майские праздники
Япония стала самой популярной страной для отдыха на длинные майские выходные среди самостоятельных туристов из России, опередив Турцию по числу бронирований... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T08:55:00+03:00
2026-03-17T08:55:00+03:00
2026-03-17T08:55:00+03:00
россия
япония
турция
россия, япония, турция, отдых в россии, новости - туризм
Туризм, Россия, Япония, Турция, отдых в России, Новости - Туризм
Названа самая популярная страна у россиян для отдыха на майские праздники
Япония стала самой популярной страной у россиян для отдыха на майские праздники
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Япония стала самой популярной страной для отдыха на длинные майские выходные среди самостоятельных туристов из России, опередив Турцию по числу бронирований гостиниц и отелей, рассказали РИА Новости в сервисе OneTwoTrip.
Онлайн-агрегатор проанализировал отельные бронирования россиян на период с 1 по 11 мая. Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом доля зарубежных заказов выросла на 2 процентных пункта и достигла 40%.
"Самой популярной страной для отдыха на майских выходных оказалась Япония
- ее выбрали 14,3% россиян, за год спрос вырос в 2 раза. Следом идут Турция
(13,6%), Китай
(7,4%), Италия
(6,7%) и Испания
(6,7%) - последние две страны пришли на смену востребованным год назад Беларуси
и Франции", - отметили в OneTwoTrip.
По России
же большинство туристов отправятся отдыхать в Татарстан - на регион приходится 17,3% отельных заказов. Также в топ вошли Санкт-Петербург
с долей в 13,8%, Краснодарский край
(10% заказов), Калининград
(5,2%) и Нижний Новгород
(3,8% бронирований).
Отдых за границей, как правило, бронируют в среднем на 3,6 дня, а по России - на 2,3 дня, отметили аналитики. Стоимость проживания при путешествии по стране составляет 10,3 тысячи рублей в сутки, за границей - 18,1 тысячи рублей.