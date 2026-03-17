Иран ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей ЧМ-2026 в Мексику

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Федерация футбола Ирана ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о переносе матчей групповой стадии чемпионата мира 2026 года из США в Мексику, сообщает иранское посольство в Мексике в соцсети Х.