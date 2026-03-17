Иран ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей ЧМ-2026 в Мексику - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
08:53 17.03.2026
Иран ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей ЧМ-2026 в Мексику
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Федерация футбола Ирана ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о переносе матчей групповой стадии чемпионата мира 2026 года из США в Мексику, сообщает иранское посольство в Мексике в соцсети Х.
"Поскольку Трамп ясно дал понять, что не может гарантировать безопасность иранской национальной сборной, мы определенно не поедем в Соединенные Штаты. Мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей чемпионата мира по футболу в Мексике", - говорится в заявлении президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
ФИФА не будет переносить матчи сборной Ирана на ЧМ, считает Колосков
14 марта, 14:54
Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Матчи сборной Ирана должны пройти на американской территории. Ранее министр спорта страны Ахмад Доньямали заявил о невозможности сборной Ирана участвовать в турнире в США с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. В понедельник генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира.
На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирана должна сыграть сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026
11 марта, 08:02
 
