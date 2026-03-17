Позиция США по Ирану говорит о дезинтеграции миропорядка, считает эксперт - РИА Новости, 17.03.2026
06:44 17.03.2026
Позиция США по Ирану говорит о дезинтеграции миропорядка, считает эксперт
Позиция США по Ирану говорит о дезинтеграции миропорядка, считает эксперт - РИА Новости, 17.03.2026
Позиция США по Ирану говорит о дезинтеграции миропорядка, считает эксперт
Позиция американской администрации, не предупредившей западных союзников о нападении на Иран, говорит о дезинтеграции миропорядка, созданного после Второй... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T06:44:00+03:00
2026-03-17T06:44:00+03:00
в мире, сша, иран, израиль, тиберио грациани, джорджа мелони, педро санчес
В мире, США, Иран, Израиль, Тиберио Грациани, Джорджа Мелони, Педро Санчес
Позиция США по Ирану говорит о дезинтеграции миропорядка, считает эксперт

Аналитик Грациани: действия США в Иране ведут к дезинтеграции миропорядка

РИМ, 17 мар - РИА Новости. Позиция американской администрации, не предупредившей западных союзников о нападении на Иран, говорит о дезинтеграции миропорядка, созданного после Второй мировой войны, и выглядит ответом на начало фазы глобального перераспределения власти, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani).
Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила в парламенте о структурном кризисе международной системы, в котором "угрозы становятся всё более ужасающими, а односторонние действия, осуществляемые вне рамок международного права, множатся". К ним она отнесла и операцию США и Израиля против Ирана. Премьер Испании Педро Санчес, в свою очередь, подчеркнул, что союзнические отношения с США не означают автоматического согласия со всеми решениями Соединенных Штатов.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Мелони опозорилась, говоря о нападении США на Иран
9 марта, 03:05
"Позиция администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа может быть истолкована как часть более широкого процесса дезинтеграции международного порядка, построенного США после Второй мировой войны. Этот процесс касается не только глобальной системы в целом, но и затрагивает внутренние отношения внутри западного блока, в том числе с его европейскими союзниками", - рассказал политолог.
Грациани напомнил, что еще во время своего первого президентства Трамп ставил под сомнение многосторонние предпосылки либерального международного порядка, отдавая предпочтение "логике национальной мощи и системной конкуренции".
"Эта стратегия является ответом на всё более широкое осознание стратегическими кругами США того, что мир вступает в фазу глобального перераспределения власти, в которой американская гегемония кажется менее прочной, чем в прошлом", - подчеркнул эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дедушка со спичками: Трамп ударил по России и Китаю одновременно
14 января, 08:00
 
