Позиция США по Ирану говорит о дезинтеграции миропорядка, считает эксперт

РИМ, 17 мар - РИА Новости. Позиция американской администрации, не предупредившей западных союзников о нападении на Иран, говорит о дезинтеграции миропорядка, созданного после Второй мировой войны, и выглядит ответом на начало фазы глобального перераспределения власти, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani).

"Позиция администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа может быть истолкована как часть более широкого процесса дезинтеграции международного порядка, построенного США после Второй мировой войны. Этот процесс касается не только глобальной системы в целом, но и затрагивает внутренние отношения внутри западного блока, в том числе с его европейскими союзниками", - рассказал политолог.

Грациани напомнил, что еще во время своего первого президентства Трамп ставил под сомнение многосторонние предпосылки либерального международного порядка, отдавая предпочтение "логике национальной мощи и системной конкуренции".

"Эта стратегия является ответом на всё более широкое осознание стратегическими кругами США того, что мир вступает в фазу глобального перераспределения власти, в которой американская гегемония кажется менее прочной, чем в прошлом", - подчеркнул эксперт.