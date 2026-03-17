Вот это Иран точно не выдержит: Америке пришла помощь, откуда не ждал никто

Европейские союзнички Трампа сегодня тихонько празднуют: американский президент старательно возил их физиономией по столу с первого дня своего второго срока в Белом доме, но сегодня они наслаждаются своей мелкой местью.

Сейчас все оживленно обсуждают, что Дональд Трамп публично обратился к странам НАТО с просьбой-требованием присоединиться к "коалиции разблокирующих" и отправить свои боевые и технические корабли для разблокировки и разминирования Ормузского пролива, а также для дальнейшего сопровождения торговых судов, пока жмущихся к своим причалам в нефтяных монархиях Персидского залива.

Ранее одно-единственное его сообщение в сети Truth Social могло поставить рынки на уши, но в этом случае что-то пошло не так.

Начал Трамп вальяжно и предложил заинтересованным странам самим обеспечить безопасность прохода своих судов (при его помощи), потому что "это всегда было и есть коллективное усилие".

Ответа не последовало, и Трамп начал немного нервничать: "Многие страны, особенно затронутые попытками закрытия Ормузского пролива Ираном, отправят свои боевые корабли совместно с Соединенными Штатами Америки".

Потом добавил, что по этому поводу уже ведутся обсуждения "с семью странами".

Но опять тишина, и Трамп почувствовал, что что-то не так: "НАТО ждет очень печальное будущее, если союзники не помогут открыть Ормузский пролив — критически важный транспортный путь для нефти, фактически заблокированный Ираном. <...> Мы не обязаны были помогать им с Украиной. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. <…> Я давно говорю: мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами. И я не уверен, что они будут".

Европейцы и другие союзники не поняли, что Трамп в бешенстве и находится на грани, и вместо этого они решили использовать, мягко говоря, затруднительное положение США в Иране и немного отыграться за свои унижения.

Британский премьер Стармер заявил, что "мы не будем втягиваться в более широкую войну", и объявил о желании поскорее завершить иранский конфликт. Интересно, что он сдал назад сразу после того, как проскочила новость, что Британия якобы планирует отправить в регион дроны-тральщики для очистки Ормузского залива от мин.

Министр обороны ФРГ Писториус также объявил, что "это не наша война, мы ее не начинали", и сообщил, что Германия отказывается участвовать в предложенной Дональдом Трампом операции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

Франция в лице Министерства Европы и иностранных дел подтвердила, что "у Парижа только оборонительная позиция, никаких кораблей, война с Ираном не наша".

Примерно в том же духе наотрез отказались Италия, Австралия, Южная Корея, Япония и Греция.

Евросоюз решил схитрить: глава евродипломатии Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС со страшной силой и перерывами только на устрицы обсуждают возможность отправки европейских военных кораблей в Ормузский пролив. Как что — сообщим.

Помощь Трампу пришла, откуда не ожидал никто: от балтийского тигра — Эстонии. Глава эстонского МИД Цакхна объявил, что "Эстония могла бы отправить боевые корабли в Ормузский пролив на помощь ВМС США", но… "нужно знать его цели и план в регионе". Ну то есть держите меня семеро, только крепче.

Никто из этих персонажей не понял, что на самом деле помощь Трампу от них не нужна. По тоннажу ВМС США кратно превосходят весь остальной мир, вместе взятый. Они не поняли, что Трампу просто нужно разделить с кем-то ответственность, и достаточно было чисто символических шагов.

Вместо этого Трампа откровенно унизили, и он потерял лицо. Самое ужасное (для Трампа), что он потерял лицо перед планировавшейся встречей с Си Цзиньпином, и теперь есть сведения, что американцы могут ее перенести.

Насколько это важно, понимают те, кто профессионально занимается Трампом и такими, как Трамп. Трамп — "злокачественный нарциссист" и "эгоманьяк", и личное унижение для него в миллион раз важнее любых национальных интересов и даже рейтингов собственной партии.

Например, он без колебаний отменил Obamacare только из-за острой неприязни к Обаме, что стоило ему серьезного падения рейтингов.

Он выдавил из нижней палаты конгресса всех республиканцев, которые его публично критиковали (включая его давнего соперника Митта Ромни), что вызвало серьезный раскол в рядах Республиканской партии.

Не так давно он "исключил" из движения MAGA и инициировал расследование в отношении известного журналиста и консервативного активиста Такера Карлсона, потому что тот назвал атаку США на Иран "ужасной" и при этом осмелился предположить, что в войну Трампа втянули Израиль и лично Нетаньяху. Накат на Карлсона однозначно означает, что Трамп может полностью потерять свой "ядерный" консервативно-изоляционистский электорат, который помог прийти ему к власти во второй раз.

Но Трампу все равно. После отказа союзников от совместной разблокировки Ормузского пролива он написал: "Независимо от того, получим мы поддержку или нет, я вас заверяю — и я это им передал: мы запомним".

И это не просто слова. До Трампа однозначно дошли слухи, что на фоне иранской авантюры европейцы поставили на нем крест, и он со стопроцентной вероятностью попробует им доказать, что они списали его очень рано. Он знает больную точку русофобского Евросоюза — Украина, и теперь посмотрим, как Трамп умеет мстить: с наслаждением и не торопясь.