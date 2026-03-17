В России разработают единые подходы к использованию ИИ в школах

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Единые подходы к использованию искусственного интеллекта в образовании подготовят в России, для этого создана специальная рабочая группа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Уточняется, что задача группы - выработать единые подходы, которые помогут детям, учителям и родителям ориентироваться в новом цифровом ландшафте.

« "Мы собрали лидеров рынка в части использования информационных технологий в образовании. Сегодня это востребованное направление, и нам важно понимать, как именно искусственный интеллект может эффективно применяться, на какие вызовы отвечать, какие решать проблемы", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов , слова которого приводятся в сообщении.