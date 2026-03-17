21:37 17.03.2026
В России разработают единые подходы к использованию ИИ в школах
В России разработают единые подходы к использованию ИИ в школах
Единые подходы к использованию искусственного интеллекта в образовании подготовят в России, для этого создана специальная рабочая группа, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T21:37:00+03:00
Кравцов: в России создадут рабочую группу по использованию ИИ в образовании

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Единые подходы к использованию искусственного интеллекта в образовании подготовят в России, для этого создана специальная рабочая группа, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"По поручению министра просвещения РФ создана рабочая группа, которая обсудит в среде экспертов и предложит основные рекомендации по использованию ИИ в образовании. В ее состав войдут представители Российской академии наук, АСИ и ведущих технологических компаний", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задача группы - выработать единые подходы, которые помогут детям, учителям и родителям ориентироваться в новом цифровом ландшафте.
"Мы собрали лидеров рынка в части использования информационных технологий в образовании. Сегодня это востребованное направление, и нам важно понимать, как именно искусственный интеллект может эффективно применяться, на какие вызовы отвечать, какие решать проблемы", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
Он подчеркнул, что современная школа отвечает за качественное образование и формирование мировоззрения учеников, а правильное использование ИИ должно учитывать фундаментальные ценности.
