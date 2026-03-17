В МИД Ирана выразили надежду на скорое послание публике нового лидера

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи выразил надежду, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи обратится с посланием к общественности "очень скоро".
"Я могу вам сказать, что он порядке... Я уверен, что вы уже слышали о его обращении, и надеюсь, очень скоро он выступит с еще одним посланием к общественности", - заявил он телеканалу NDTV.
В понедельник заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи появится на публике, когда он и его офис сочтут нужным.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля, в стране объявили 40-дневный траур. Новым верховным лидером Ирана избран сын Али Хаменеи - Моджтаба Хаменеи.
Зеленский дерзко ответил на предупреждение Ирана
Вчера, 05:40