В МИД Ирана выразили надежду на скорое послание публике нового лидера - РИА Новости, 17.03.2026
06:30 17.03.2026 (обновлено: 06:36 17.03.2026)
В МИД Ирана выразили надежду на скорое послание публике нового лидера
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи выразил надежду, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи обратится с посланием к общественности... РИА Новости, 17.03.2026
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи выразил надежду, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи обратится с посланием к общественности "очень скоро".
"Я могу вам сказать, что он порядке... Я уверен, что вы уже слышали о его обращении, и надеюсь, очень скоро он выступит с еще одним посланием к общественности", - заявил он телеканалу NDTV.
В понедельник заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи появится на публике, когда он и его офис сочтут нужным.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля, в стране объявили 40-дневный траур. Новым верховным лидером Ирана избран сын Али Хаменеи - Моджтаба Хаменеи.
