Рейтинг@Mail.ru
Иван Голубков: кто такой, история паралимпийца, почему бросили родители
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 17.03.2026 (обновлено: 15:12 17.03.2026)
"Искал маму с фейкового аккаунта": герой Игр-2026 — о болезни и интернате
Иван Голубков: кто такой, история паралимпийца, почему бросили родители
"Искал маму с фейкового аккаунта": герой Игр-2026 — о болезни и интернате
Он родился со страшным диагнозом — расщепление позвоночника. Мать отказалась от мальчика в роддоме. А он стал спортсменом и выиграл два золота на Паралимпийских РИА Новости Спорт, 17.03.2026
2026-03-17T14:00:00+03:00
2026-03-17T15:12:00+03:00
паралимпийские игры
иван голубков
авторы риа новости спорт
интервью риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081212372_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_be3f0ad9034405477b087db4a862f18a.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Светлана Бонопартова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894538884_52:498:1076:1522_100x100_80_0_0_f9a9884caa3baeae042c03a68d704efd.jpg
Светлана Бонопартова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894538884_52:498:1076:1522_100x100_80_0_0_f9a9884caa3baeae042c03a68d704efd.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081212372_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_5207994a962814c0867f1cc6872d981a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
паралимпийские игры, иван голубков, авторы риа новости спорт, интервью риа спорт
Паралимпийские игры, Иван Голубков, Авторы РИА Новости Спорт, Интервью РИА Спорт

"Искал маму с фейкового аккаунта": герой Игр-2026 — о болезни и интернате

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Иван Голубков
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Иван Голубков
Читать в
MaxДзен
Светлана Бонопартова
Светлана Бонопартова
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Он родился со страшным диагнозом — расщепление позвоночника. Мать отказалась от мальчика в роддоме. А он стал спортсменом и выиграл два золота на Паралимпийских играх в Италии. В откровенном интервью РИА Новости Иван Голубков рассказал, почему отказался переезжать к матери, когда она хотела его вернуть, как совмещал спорт с открытием бизнеса и почему для него так важна фотография с Владимиром Путиным.

"Мама пыталась меня найти"

— Ваше детство прошло в интернате. Расскажите о жизни там.
— Моя история получилась довольно гладкой. Интернат у нас современный, много детей, все дружелюбные. Работники хорошие, следят, помогают. На самом деле, там очень даже хорошо. Когда приезжаю на родину, обязательно туда езжу.
— Какие эмоции у детей, когда вас видят?
— Они все радостные, лезут обниматься, обязательно общаемся. С некоторыми воспитателями и нянечками тоже поддерживаю общение. Они даже ко мне в гости приезжают. Короче, там тоже семья.
— Но вы смогли разыскать свою маму.
— Мне было 15 лет, как и любой ребенок в интернате, хотел знать, где родители, что с ними. Год крутил эту мысль. А у каждого есть личное дело, сходил узнал, мне дали бумажку с данными родителей. Они долго хранились в тумбочке. Я же тогда увлекся спортом, уже начал зарабатывать, и мысли о поиске немного отошли.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Иван Голубков
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Иван Голубков
— Но все же потом нашли маму в социальных сетях и написали.
— В интернате была девушка, которая вела различные кружки. Я же раньше занимался росписью на дощечках, лепил фигурки из глины. Мы с ней подружились, и она говорит: "А чего ты не хочешь? Давай сейчас быстренько все сделаем". Мы сели за ноутбук. Побоялся писать со своего аккаунта, создали фейковый. Ввели фамилию, имя, год рождения, я же не знал, как она выглядит. Написали сообщение, что, возможно, именно ее ищет сын. Мама быстро откликнулась.
— Страшно было писать?
— Нервничал, но было интересно, что ответит. Оказывается, она пыталась меня найти, но, когда от ребенка отказываются, к сожалению, никакую информацию родителям не дают.
— Наверняка были вопросы, почему мама сделала такой выбор. Нашли для себя ответ?
— Она родила меня в 17 лет, это был 95-й год. Слышал много историй, когда врачи говорят: "Ребенок слабый, патологии. Вы молодая, родите еще, оставляйте". Так получилось, что она подписала отказ.
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Родители от него отказались: атлет с жутким диагнозом принес России золото
11 марта, 15:45
— Как прошла первая встреча?
— Она приехала в интернат с двумя младшими сестрами. Было тепло, мама плакала. Даже хотела забрать, но я отказался. Уже начинал спортивную карьеру, у меня все хорошо, зачем мне куда-то ехать? Тем более для меня они, по сути, незнакомые люди.
— Обиды нет?
— Нет. А чего осуждать? Если бы жил с матерью, вдруг бы ничего не добился. Сейчас общение поддерживаем по праздникам.
— Складывается ощущение, что, несмотря ни на что, вы не утратили любовь к людям?
— Я не злой человек и ко всем отношусь по-доброму. Друзья говорят, что даже немного наивный и надо быть чуть злее. Но в этой наивности в том числе и моя сила. Я помогаю ребятам с такой же болезнью. Недавно подарил девочке коляску, денежку отправляю деткам. Нужно всегда оставаться человеком.
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Иван Голубков
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Иван Голубков

"Она — великий человек"

— Спорт — один из способов пробиться в жизни у детей из интерната?
— Для меня — да. Не хотелось сидеть в четырех стенах, поэтому даже не думал, что сейчас что-то выиграю, получу деньги. Хотелось выйти в люди, посмотреть, как они живут. К нам пришел тренер Александр Поршнев. Он взял Машу Иовлеву, мы же с ней из одного интерната. Я тоже потихоньку начал тренироваться, включаться в их коллектив. Он брал шустреньких деток, которые могут двигаться, прыгать, бегать. Сначала делали просто упражнения, отжимания, прыжки. Я ведь на тот момент был худой, маленький, весил, наверное, 23-25 килограммов. Потихоньку, маленькими шажочками шел вверх.
— Знакомство с Ириной Александровной произошло, когда она поддержала вас на лыжной трассе.
— С того времени остались очень теплые воспоминания. В 2007 году проходили соревнования в Сыктывкаре. Ирина Александровна приехала на эту гонку, помню, как она меня подгоняла на трассе. Потом попал к ней в группу — и очень благодарен за то, что она меня взяла.
— За столько лет ваши взаимоотношения уже стали едва ли не родственными?
— Она у нас как мама: всегда поддержит, подскажет и направит в нужное направление. Конечно, тренер должен быть строгим, уметь и погладить, и поругать. Вот у меня спрашивают: "Почему ты не хочешь в тренеры пойти?" Да какой я тренер? Вы что? Если только хвалить, то это хлюпик будет, а не спортсмен.
© РИА Новости / Владимир Песня
Ирина Громова
Ирина Громова - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Ирина Громова
— Что движет тренерами, которые начинают работу со спортсменами с определенными ограничениями по здоровью?
— Ирина Александровна настолько великий человек… Очень щедрая, очень много помогает деткам. Таких людей нужно больше, потому что, к сожалению, до сих пор много ребят, кто из-за своих особенностей боится выйти из квартиры, стесняются. А ведь сейчас XXI век, много кружков, танцы на колясках, чего только нет.
— В разговоре вы упомянули, что мамам тоже требуется отдельная помощь.
— Конечно, им бывает тяжело справляться. Но мамам еще нужно объяснять, что не нужно жалеть таких деток. Есть родители, которые начинают настолько лелеять и оберегать, что в 15 лет чуть ли не с ложки кормят. Все должны быть в меру, иначе ничего хорошего не получится.
— Ирина Александровна также помогала вам с переездом в Москву.
— Уже восемь лет здесь живу. Честно, ничего не боюсь, хотел развития и до сих пор хочу. Сперва у меня в Москве ничего не было, благодаря спорту самостоятельно заработал на квартиру.
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Паралимпиада-2026. Лыжи. Гонка 20 км. Раздельный старт. Церемония награждения
Паралимпиада-2026. Лыжи. Гонка 20 км. Раздельный старт. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Паралимпиада-2026. Лыжи. Гонка 20 км. Раздельный старт. Церемония награждения
— Много историй, когда детей из интернатов и детских домов обманывают на деньги, они остаются без жилья. Как этого избежать?
— Рядом должны быть хорошие люди, нужно быть внимательным. Вокруг много тех, кто сначала с тобой якобы дружит, а потом делают нехорошие вещи.
— С какими сложностями сталкивается в жизни человек, передвигающийся на коляске?
— В Москве есть все удобства, а вот в Республике Коми, в регионах ситуацию нужно исправлять. Тех же пандусов побольше, потому что даже мамочкам с колясками бывает сложно.

"Психологически был разбит, многие плакали"

— Первая медаль Паралимпиады в 30 лет — и сразу золото. Она пришла к вам в нужное время?
— Я осознал, что сделал все правильно в жизни. Готовился к домашним Играм-2014 в Сочи, но не получилось. Потом мужчин не взяли в Корею, уже там расстроился, а после Пекина был совершенно разбит психологически.
Иван Голубков, завоевавший золотую медаль в гонке на 20 км свободным стилем среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Восемь золотых медалей: каким был триумф России на Паралимпиаде
15 марта, 17:36
— Когда вас попросили уехать из Китая, ощущали злость или обиду?
— Было все: и злоба, и грусть. Многие плакали. Мы ведь даже тренировку провели, старт на следующий день, и тут говорят: "Возвращайтесь домой". Конечно, после такой истории появились мысли, что все надоело и ничего не хочу. Написал Ирине Громовой огромное сообщение о желании завершить карьеру.
— Почему лично не сообщили?
— Мы бы любом случае встретились, но решил сперва написать. Ирина Александровна тогда сказала: "Не спеши, подумай, отдохни". Год пропускал. Время пролетело так быстро, что будто и не уходил. Собирался с мыслями, искал, где себя реализовать, открыл маленький бизнес — пивной магазин. Все, кому говорил, смеются, потому что для спортсмена необычный проект. Он до сих пор работает, приходите!
— Что побудило вернуться в спорт?
— Не достиг своих целей. Просыпался и засыпал с одной мыслью: "Зачем тебе это надо, Ваня? Успокойся уже". Но утром вставал и шел тренироваться.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Александра Трусова
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александра Трусова
— В социальных сетях у вас есть фотография с Александрой Трусовой, которая недавно возобновила карьеру после долгого перерыва и рождения ребенка.
— Она молодец и очень боевая девчонка! У нее есть цель, к которой она стремится, и, думаю, у нее все получится.
— Кто из спортсменов вас вдохновляет?
— Таких мало, но Саша Большунов один из них. Мы с ним дружим, он меня поздравлял с победой. Весь его путь мотивирует подрастающее поколение. Верю, что он себя еще покажет. Если его допустят, он сделает все как надо.

"Надеюсь, смогу сфотографироваться с президентом России"

— Какие ощущения от жизни в олимпийской деревне в Италии?
— Все очень здорово. Со всеми общались, все тихо, спокойно.
— Была ситуация, когда с Настей Багиян не захотели фотографироваться немецкие спортсмены.
— Не хотят фоткаться — и не надо. Это на их совести. Надо быть спокойнее, не нервничай, чтоб люди не нервничали.
— К истории, что россиянам не выдали смартфоны перед Играми, так же относитесь?
— Знал об этой ситуации, еще когда выступали олимпийцы, уже немного был расстроен. Хотелось, чтобы подарили. Но нет, значит нет. Сам куплю, что переживать.
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Иван Голубков с итальянским паралыжником Джузеппе Ромеле
Иван Голубков с итальянским паралыжником Джузеппе Ромеле - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Иван Голубков с итальянским паралыжником Джузеппе Ромеле
— Глава паралимпийского комитета Рожков сообщил, что российским атлетам, вне зависимости от результата, выплатят по миллиону. Не думали открыть собственную школу?
— На миллион, конечно, не откроешь, это сложный процесс. Только если будут партнеры. Честно, пока не думал об этом. Возможно, после Игр мы поедем к президенту, потом чемпионат России, много дел.
— Вы ранее уже встречались с Владимиром Путиным.
— У меня было уже несколько встреч. Вначале виделся в 2012 году на соревнованиях в Сочи. Как раз тогда строили олимпийские объекты, и президент приезжал, узнавал, что нам нравится, подходит ли, что можно сделать лучше. Очень дружелюбный по общению, простой.
— Для многих подобная встреча становится самой запоминающейся в жизни.
— Безусловно. Но у меня до сих пор нет фотографии с ним. В 2022 году были ковидные условия и Владимир Владимирович далеко стоял. Надеюсь, в этом году все получится.
 
Паралимпийские игрыИван ГолубковАвторы РИА Новости СпортИнтервью РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала