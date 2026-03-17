В ГД предложили увеличить пособие при рождении ребенка
2026-03-17T07:07:00+03:00
Миронов предложил увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.
Поправки в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов
отметил, что такая мера поможет устранить региональное неравенство и обеспечит более весомую поддержку для всех семей с маленькими детьми.
По его словам, в настоящее время некоторые субъекты РФ
наряду с федеральным выплачивают региональное пособие, но круг получателей и размер выплат отличается в зависимости от территории.
"Например, в Приморском крае
пособие составляет двухкратную величину прожиточного минимума для детей… В Республике Саха
тоже выплачивают двухкратный размер прожиточного минимума для детей", - рассказал лидер партии.
При этом, по его словам, в большинстве российских регионов пособие не выплачивают, а граждане могут рассчитывать только на федеральное пособие.
"Надо понимать масштаб расходов родителей в первые месяцы жизни ребенка огромен. Сразу надо купить коляску, кроватку, одежду, памперсы, автокресло и многое другое. Список большой, во многих семьях нет на это денег, и поэтому "Справедливая Россия
" предлагает увеличить пособие при рождении ребёнка до 50 тысяч рублей", - заключил Миронов.