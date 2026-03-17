В ГД предложили увеличить пособие при рождении ребенка - РИА Новости, 17.03.2026
07:07 17.03.2026
В ГД предложили увеличить пособие при рождении ребенка
В ГД предложили увеличить пособие при рождении ребенка - РИА Новости, 17.03.2026
В ГД предложили увеличить пособие при рождении ребенка
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T07:07:00+03:00
2026-03-17T07:07:00+03:00
общество
россия
приморский край
республика саха (якутия)
сергей миронов
справедливая россия
россия
приморский край
республика саха (якутия)
общество, россия, приморский край, республика саха (якутия), сергей миронов, справедливая россия
Общество, Россия, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сергей Миронов, Справедливая Россия
В ГД предложили увеличить пособие при рождении ребенка

Миронов предложил увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.
Поправки в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что такая мера поможет устранить региональное неравенство и обеспечит более весомую поддержку для всех семей с маленькими детьми.
По его словам, в настоящее время некоторые субъекты РФ наряду с федеральным выплачивают региональное пособие, но круг получателей и размер выплат отличается в зависимости от территории.
"Например, в Приморском крае пособие составляет двухкратную величину прожиточного минимума для детей… В Республике Саха тоже выплачивают двухкратный размер прожиточного минимума для детей", - рассказал лидер партии.
При этом, по его словам, в большинстве российских регионов пособие не выплачивают, а граждане могут рассчитывать только на федеральное пособие.
"Надо понимать масштаб расходов родителей в первые месяцы жизни ребенка огромен. Сразу надо купить коляску, кроватку, одежду, памперсы, автокресло и многое другое. Список большой, во многих семьях нет на это денег, и поэтому "Справедливая Россия" предлагает увеличить пособие при рождении ребёнка до 50 тысяч рублей", - заключил Миронов.
ОбществоРоссияПриморский крайРеспублика Саха (Якутия)Сергей МироновСправедливая Россия
 
 
