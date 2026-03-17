В ГД предложили увеличить пособие при рождении ребенка

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.

Поправки в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Настоящим проектом федерального закона предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что такая мера поможет устранить региональное неравенство и обеспечит более весомую поддержку для всех семей с маленькими детьми.

По его словам, в настоящее время некоторые субъекты РФ наряду с федеральным выплачивают региональное пособие, но круг получателей и размер выплат отличается в зависимости от территории.

"Например, в Приморском крае пособие составляет двухкратную величину прожиточного минимума для детей… В Республике Саха тоже выплачивают двухкратный размер прожиточного минимума для детей", - рассказал лидер партии.

При этом, по его словам, в большинстве российских регионов пособие не выплачивают, а граждане могут рассчитывать только на федеральное пособие.