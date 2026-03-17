16:16 17.03.2026
ФИФА ожидает, что иранцы выступят на ЧМ в соответствии с расписанием
https://ria.ru/20260314/fifa-2080651923.html
https://ria.ru/20260317/oman-2081121006.html
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) находится в контакте с ассоциациями, чьи команды примут участие в чемпионате мира, и ожидает, что все сборные проведут игры турнира в соответствии с установленным расписанием, на фоне обсуждений возможного переноса матчей с участием иранской сборной, приводит заявление организации журналист Роб Харрис на своей странице в соцсети X.
Во вторник на странице посольства Ирана в Мексике в X появилась информация, что федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей чемпионата мира 2026 года из США в Мексику. Согласно расписанию турнира, на групповом этапе мундиаля иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня).
Иран потребовал от ФИФА отозвать у США право на проведение ЧМ
"ФИФА находится в регулярном контакте со всеми участвующими ассоциациями-членами, включая Иран, для обсуждения подготовки к чемпионату мира 2026 года. ФИФА с нетерпением ожидает, что все участвующие команды будут играть в соответствии с объявленным расписанием матчей", - уточняется в заявлении.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности сборной Ирана участвовать в турнире в США с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. В понедельник генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира.
Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
Отказавшиеся от убежища члены женской сборной Ирана вылетели в Оман
