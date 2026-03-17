Чиновники ЕС бьются в приступе русофобской шизофрении, заявил Слуцкий

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Брюссельские чиновники бьются в приступе русофобской шизофрении, и это происходит на фоне ситуации на Ближнем Востоке, которая привела к потрясению на нефтяных рынках, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя подготовку в Евросоюзе 20-го пакета антироссийских санкций с полным запретом на импорт нефти и газа из России.