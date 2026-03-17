22:59 17.03.2026
Чиновники ЕС бьются в приступе русофобской шизофрении, заявил Слуцкий
Чиновники ЕС бьются в приступе русофобской шизофрении, заявил Слуцкий
В мире, Ближний Восток, Россия, США, Кир Стармер, Леонид Слуцкий (политик), Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Госдума РФ, Еврокомиссия
Чиновники ЕС бьются в приступе русофобской шизофрении, заявил Слуцкий

Слуцкий: запрет импорта нефти и газа из РФ показывает русофобскую шизофрению ЕС

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Брюссельские чиновники бьются в приступе русофобской шизофрении, и это происходит на фоне ситуации на Ближнем Востоке, которая привела к потрясению на нефтяных рынках, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя подготовку в Евросоюзе 20-го пакета антироссийских санкций с полным запретом на импорт нефти и газа из России.
"Евросоюз готовит самострел в голову. Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о подготовке к 15 апреля 20-го пакета антироссийских санкций с полным запретом импорта нефти и газа из России. Брюссельские чиновники бьются в приступе русофобской шизофрении", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
ЕС согласовал кредит для Украины на 90 миллиардов евро, пишут СМИ
Вчера, 20:05
Он отметил, что это происходит на фоне крайне тяжелой ситуации на Ближнем Востоке, которая привела к потрясению на нефтяных рынках.
Даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как подчеркнул глава думского комитета, признает угрозы для экономики европейских стран из-за резкого скачка цен на энергоносители и нарастающего топливного кризиса.
"Политики, реально оценивающие ситуацию, наоборот, говорят о необходимости скорейшего восстановления сотрудничества с Россией в энергетической сфере при такой неблагоприятной для Европы конъюнктуре. Но здравый смысл по-прежнему отказывает евроястребам, захватившим власть в ЕС", - добавил Слуцкий.
Он также напомнил, что британский премьер Кир Стармер на сегодняшней встрече с Владимиром Зеленским в Лондоне снова убеждал того продолжать конфликт на Украине.
"Пока в крайне невыгодном положении окажутся простые европейцы, которые вынуждены из своего кармана оплачивать амбиции таких "стармеров" и поддержку украинского террористического режима. Налицо полное интеллектуальное вырождение элит Старого Света. Да, Кир Стармер не Уинстон Черчилль. И это признал даже (президент США Дональд - ред.) Трамп", - подытожил парламентарий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Снятие санкций с российской нефти укрепит экономику ЕС, считает Пушков
15 марта, 15:50
 
