16:40 17.03.2026
СМИ назвали фон дер Ляйен, Каллас и Рютте худшим руководством в Брюсселе
В мире, Брюссель, Ближний Восток, Россия, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, НАТО, Марк Рютте
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Испанская газета Pais назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Евродипломатии Каю Каллас и генсека НАТО Марка Рютте, вероятно, худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия.
"Является ли триада, состоящая из Урсулы фон дер Ляйен, главы Европейской комиссии, Каи Каллас, главы европейской дипломатии, и Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия? Вполне возможно, что ответ будет утвердительным", - говорится в публикации издания.
По данным газеты, реакция на конфликт на Ближнем Востоке ставит под сомнение европейское лидерство в Брюсселе. Отмечается, что главу ЕК критикуют за её произраильские позиции и "чрезмерный атлантизм". Pais также пишет, что Каллас слишком зациклена на России и это влияет на её позиции по другим вопросам.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европа больше не может быть "хранителем старого мирового порядка", основанного на правилах, поскольку этот порядок, по её словам, уже исчез на фоне войн и геополитических кризисов.
