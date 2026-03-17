20:16 17.03.2026
"Единая Россия" отчиталась перед жителями Чувашии за 5 лет работы
Реализацию наказов избирателей, вошедших в "Народную программу" партии "Единая Россия", обсудили в Чебоксарах в рамках форума "Есть результат!", сообщает... РИА Новости, 17.03.2026
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Реализацию наказов избирателей, вошедших в "Народную программу" партии "Единая Россия", обсудили в Чебоксарах в рамках форума "Есть результат!", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Делегаты на форум отобраны из 47 тысяч членов партии в Чувашии. В его работе приняли участие глава Чувашии Олег Николаев, депутат Госдумы РФ Алла Салаева, председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, депутаты республиканского парламента, а также координаторы партийных проектов, представители органов власти и муниципальных образований региона, участники СВО, активисты и волонтеры.
Ключевыми целями форума являются подведение итогов пяти лет работы партии и сбор предложений от граждан для следующего этапа "Народной программы".
Ранее на первом этапе с 10 по 13 марта в Чебоксарах самые активные члены партии обсудили результаты программы и ее перспективы в восьми рабочих группах по направлениям: развитие промышленности, экономическое развитие, молодежь и дети, жилье, развитие территорий, государство для человека, здоровая семья и развитие села.
Утром во вторник единороссы провели три дополнительные рабочие группы, объединенные темой "Партия – это люди". Они были посвящены инициативам от молодежи, первичных отделений партии, а также от участников СВО и членов их семей.
Итогом обсуждений стали идеи жителей республики по каждой из сфер, которые будут направлены в обновленную "Народную программу".
В своем выступлении в рамках пленарного заседания глава Чувашии подчеркнул, что партия и органы власти выступают партнерами, которые слышат наказы жителей в каждом округе, превращают их в конкретные проекты, объекты и меры поддержки. Николаев поддержал предложение партии о сборе предложений жителей всех муниципалитетов республики в обновленную "Народную программу" для внесения инициатив в региональные документы развития, чтобы каждый житель Чувашии был услышан.
"Политические партии являются особенными организациями, потому что они не только объединяют людей, но еще и могут формировать, направляя своих членов, представительные органы власти. Это собрания депутатов муниципалитетов, Госсовет Чувашской Республики, Госдума, Совет Федерации. В этой связи "Единая Россия" – очень мощная общественная политическая организация, отражающая мнения, чаяния людей. Благодаря взаимодействию с ней можно создавать в республике душу жизни, которая будет выражаться в культурных мероприятиях и проектах, направленных на поддержку здоровья, образования, льготы для нуждающихся…" – приводит пресс-служба регправительства слова Николаева.
Как подчеркнула на форуме депутата госдумы Салаева, безусловным приоритетом является забота о близких защитников Отечества, для которых на федеральном уровне уже принято 159 законов.
"Важно, чтобы бойцы на передовой знали: их семьи окружены вниманием государства. В новую программу мы предлагаем включить расширение центров поддержки семей и проекты по патриотическому воспитанию. Знание истории подвига строителей Сурского рубежа и трудовой доблести Чебоксар – это фундамент, на котором растет гордость за Чувашию и великую Россию", - сказала она.
Бурными аплодисментами участники форума встретили также бойца СВО, подполковника, депутата Чебоксарского горсобрания Артемия Репкина и супругу участника СВО Анастасия Федорову.
"Такие мероприятия помогают выявить существующие проблемы, вынести их на обсуждение, что в дальнейшем приведет к принятию необходимых мер. Подобные встречи нужны и важны как для участников СВО, так и для членов семей, они сплачивают нас", - подчеркнула Федорова.
После пленарного заседания форумная кампания продолжится в округах с участием всех желающих жителей Чувашии.
