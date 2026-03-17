Генпрокурора США вызвали для дачи показаний по делу Эпштейна
Генпрокурора США вызвали для дачи показаний по делу Эпштейна - РИА Новости, 17.03.2026
Генпрокурора США вызвали для дачи показаний по делу Эпштейна
Республиканец Джеймс Комер, председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США, вызвал генерального прокурора страны Пэм Бонди на дачу... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T21:01:00+03:00
2026-03-17T21:01:00+03:00
2026-03-17T21:01:00+03:00
вашингтон (штат)
сша
в мире, вашингтон (штат), сша, джеффри эпштейн
В мире, Вашингтон (штат), США, Джеффри Эпштейн
Генпрокурора США вызвали для дачи показаний по делу Эпштейна
Генпрокурора США вызвали для дачи показаний в рамках расследования дела Эпштейна
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Республиканец Джеймс Комер, председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США, вызвал генерального прокурора страны Пэм Бонди на дачу показаний в рамках расследования дела уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна.
"Четвертого марта 2026 года комитет проголосовал за принятие ходатайства, поручающего комитету санкционировать и направить вам повестку для дачи показаний под присягой. В соответствии с этим распоряжением прилагается повестка, обязывающая вас явиться для дачи показаний 14 апреля 2026 года", - говорится в тексте повести на имя Бонди.
Кроме того, по сообщению комитета, в среду, 18 марта, Пэм Бонди и ее заместитель Тодд Бланш проведут для законодателей закрытый брифинг, посвященный ходу расследования дела Эпштейна
.
Ранее в марте газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Бонди тайно переехала на военную базу в пригороде Вашингтона
. По данным издания, это решение было вызвано поступающими в ее адрес угрозами и волной критики, связанной с ходом расследования дела Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.