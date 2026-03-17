Генпрокурора США вызвали для дачи показаний по делу Эпштейна - РИА Новости, 17.03.2026
21:01 17.03.2026
Генпрокурора США вызвали для дачи показаний по делу Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Республиканец Джеймс Комер, председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США, вызвал генерального прокурора страны Пэм Бонди на дачу показаний в рамках расследования дела уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна.
"Четвертого марта 2026 года комитет проголосовал за принятие ходатайства, поручающего комитету санкционировать и направить вам повестку для дачи показаний под присягой. В соответствии с этим распоряжением прилагается повестка, обязывающая вас явиться для дачи показаний 14 апреля 2026 года", - говорится в тексте повести на имя Бонди.
Кроме того, по сообщению комитета, в среду, 18 марта, Пэм Бонди и ее заместитель Тодд Бланш проведут для законодателей закрытый брифинг, посвященный ходу расследования дела Эпштейна.
Ранее в марте газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Бонди тайно переехала на военную базу в пригороде Вашингтона. По данным издания, это решение было вызвано поступающими в ее адрес угрозами и волной критики, связанной с ходом расследования дела Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Стало известно, куда Эпштейн пытался устроить своих протеже
Вчера, 04:57
 
