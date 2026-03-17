04:57 17.03.2026 (обновлено: 05:05 17.03.2026)
Стало известно, куда Эпштейн пытался устроить своих протеже
© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уличенный в педофилии американский финансист Джеффри Эпштейн использовал свои связи, чтобы устраивать своих молодых знакомых во влиятельный американский аналитический центр - Совет по международным отношениям (CFR), выяснило РИА Новости, проанализировав документы минюста США.
В переписке от 2013 года Эпштейн сообщает директору по мероприятиям CFR Валери Пост о том, что знает "нескольких молодых людей", которые ранее стажировались в ООН и которым была бы интересна работа в центре, выяснило РИА Новости. Директор отвечает, что правила организации в отношении стажировок строги, но предлагает лично ускорить процесс отбора.
"Извини, я уточнила для тебя. У совета строгие правила в отношении стажировки. Им придется подать заявление на определенную должность или попробовать следующей весной подать заявку на лето. Пожалуйста, попроси их прислать мне свои резюме, и я передам их отделу кадров для особого рассмотрения", - писала Пост Эпштейну.
Более того, из переписки следует, что Эпштейн и Пост были близко знакомы, так как директор совета упоминала, что ей пригодились советы, которые финансист давал в прошлом.
Примечательно, что данная переписка происходила спустя пять лет после того, как в 2008 Эпштейн был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В то время финансист активно пытался обелить свою репутацию, сохранить или восстановить знакомство со множеством влиятельных людей, часть из которых имели связи с советом.
В состав Совета по международным отношениям, основанного в 1921 году, входят более пяти тысяч членов, в том числе высокопоставленные чиновники федеральной администрации Соединенных Штатов, бывшие госсекретари США, директора ЦРУ, банкиры, юристы, профессора ведущих университетов, а также управляющие некоторыми американскими СМИ.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
