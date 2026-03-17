Расчетный курс доллара превысил 82 рубля

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 82 рубля впервые с 22 октября, следует из данных торгов.

К 11.50 мск курс доллара повышался на 44 копейки относительно предыдущего закрытия - до 81,92 рубля. Минутами ранее он поднимался до 82,03 рубля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.