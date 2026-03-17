Семья с ребенком, якобы пропавшая в горах Дагестана, вернулась домой

МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Семья из трех человек, которая якобы пропала в горах Дагестана, после расчистки дороги вернулась домой, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ботлихского района республики.

Во вторник в ряде Telegram-каналов распространилась информация, что семья из трех человек, среди которых ребенок, пропала в Ботлихском районе , не доехав до поселка Анди. Сообщалось, что, предварительно, автомобиль могло накрыть лавиной.

"Был случай с молодой семьей с ребенком около двух месяцев. Но их не накрыло лавиной, они застряли в снегу. Сегодня сделали дорогу, и они приехали домой. Они жители села Гагатли. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.