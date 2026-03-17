Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/dagestan-2081202376.html
Семья с ребенком, якобы пропавшая в горах Дагестана, вернулась домой
Семья с ребенком, якобы пропавшая в горах Дагестана, вернулась домой - РИА Новости, 17.03.2026
Семья с ребенком, якобы пропавшая в горах Дагестана, вернулась домой
происшествия
ботлихский район
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39746/35/397463511_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_371e7ba597fa2d25d430087ebaeac78d.jpg
https://ria.ru/20251215/turisty-2062242393.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39746/35/397463511_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_326bd2a67911f47ee12a7b5012754b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкГоры в Дагестане
Горы в Дагестане - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Горы в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Семья из трех человек, которая якобы пропала в горах Дагестана, после расчистки дороги вернулась домой, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ботлихского района республики.
Во вторник в ряде Telegram-каналов распространилась информация, что семья из трех человек, среди которых ребенок, пропала в Ботлихском районе, не доехав до поселка Анди. Сообщалось, что, предварительно, автомобиль могло накрыть лавиной.
"Был случай с молодой семьей с ребенком около двух месяцев. Но их не накрыло лавиной, они застряли в снегу. Сегодня сделали дорогу, и они приехали домой. Они жители села Гагатли. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе "Дагестанавтодорога" рассказали РИА Новости, что легковая машина застряла из-за того, что метелью замело дорогу. Дорожники помогли семье выбраться из снежного плена. "Они проигнорировали предупреждение на посту, поехали со стороны Чечни в Ботлихский район и застряли. К счастью, все живы, здоровы", - сказал собеседник агентства.
ПроисшествияБотлихский районРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала