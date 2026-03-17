В Челябинской области у членов ОПГ изъяли незаконно добытые драгметаллы

ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар - РИА Новости. Силовики в Челябинской области во время очередной серии оперативно-розыскных мероприятий изъяли у членов ОПГ, связанных с арестованным Артаком Варосяном, незаконно добытые драгоценные металлы и другие запрещенные к обороту предметы и вещества, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

В феврале силовики провели следственные действия в Челябинской области Дагестане , в том числе 22 обыска по местам проживания и деятельности членов преступной группы, и изъяли запрещенные предметы и крупные суммы денег.

"Сегодня (во вторник - ред.) в рамках ранее возбужденного ГСУ ГУМВД России по Челябинской области уголовного дела по части 3 статьи 163 УК России (вымогательство) силовыми структурами проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в регионе, в том числе 9 обысков по местам проживания и деятельности членов преступной группы, связанной с находящимся в следственном изоляторе Варосяном Артаком и его активными сторонниками", - сказал собеседник агентства.

В результате обысков, проведенных региональными УФСБ России и ГУМВД России при силовой поддержке Росгвардии , обнаружены и изъяты запрещенные и незаконные к обороту предметы и вещества, а также драгоценные металлы, которые добыты преступным путем на золотодобывающих предприятиях, в том числе на ПАО " ЮГК ", уточнил он.

По его словам, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по новым эпизодам преступной деятельности фигурантов, избрании им меры пресечения.

Варосяна, по данным правоохранителей, суд Челябинска арестовал 28 ноября 2025 года. Как ранее сообщала пресс-служба суда Челябинска, его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой применения насилия.