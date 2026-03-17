В Челябинской области у членов ОПГ изъяли незаконно добытые драгметаллы - РИА Новости, 17.03.2026
10:26 17.03.2026
В Челябинской области у членов ОПГ изъяли незаконно добытые драгметаллы
В Челябинской области у членов ОПГ изъяли незаконно добытые драгметаллы - РИА Новости, 17.03.2026
В Челябинской области у членов ОПГ изъяли незаконно добытые драгметаллы
Силовики в Челябинской области во время очередной серии оперативно-розыскных мероприятий изъяли у членов ОПГ, связанных с арестованным Артаком Варосяном,... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T10:26:00+03:00
2026-03-17T10:26:00+03:00
происшествия, россия, челябинская область, челябинск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Челябинской области у членов ОПГ изъяли незаконно добытые драгметаллы

ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар - РИА Новости. Силовики в Челябинской области во время очередной серии оперативно-розыскных мероприятий изъяли у членов ОПГ, связанных с арестованным Артаком Варосяном, незаконно добытые драгоценные металлы и другие запрещенные к обороту предметы и вещества, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В феврале силовики провели следственные действия в Челябинской области и Дагестане, в том числе 22 обыска по местам проживания и деятельности членов преступной группы, и изъяли запрещенные предметы и крупные суммы денег.
"Сегодня (во вторник - ред.) в рамках ранее возбужденного ГСУ ГУМВД России по Челябинской области уголовного дела по части 3 статьи 163 УК России (вымогательство) силовыми структурами проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в регионе, в том числе 9 обысков по местам проживания и деятельности членов преступной группы, связанной с находящимся в следственном изоляторе Варосяном Артаком и его активными сторонниками", - сказал собеседник агентства.
В результате обысков, проведенных региональными УФСБ России и ГУМВД России при силовой поддержке Росгвардии, обнаружены и изъяты запрещенные и незаконные к обороту предметы и вещества, а также драгоценные металлы, которые добыты преступным путем на золотодобывающих предприятиях, в том числе на ПАО "ЮГК", уточнил он.
По его словам, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по новым эпизодам преступной деятельности фигурантов, избрании им меры пресечения.
Варосяна, по данным правоохранителей, суд Челябинска арестовал 28 ноября 2025 года. Как ранее сообщала пресс-служба суда Челябинска, его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой применения насилия.
В правоохранительных органах региона информировали РИА Новости, что фигурант с начала 2000-х годов возглавлял одну из криминальных группировок Челябинска – "Артаковские", которые занимались, в том числе, вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгоценных металлов, совершением преступлений против личности.
