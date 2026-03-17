В Финляндии опровергли информацию о бойкоте КМ в случае допуска России

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен опроверг информацию о том, что сборная Финляндии намерена бойкотировать Кубок мира 2028 года в случае допуска российской национальной команды на турнир.

"Это не информация, а чьи-то журналистские спекуляции, и я на данном этапе не буду их комментировать. Мы не обсуждали участие России ни с кем", - приводит слова Хиетанена Iltalehti.