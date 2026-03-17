В Финляндии опровергли информацию о бойкоте КМ в случае допуска России - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:01 17.03.2026
В Финляндии опровергли информацию о бойкоте КМ в случае допуска России
В Финляндии опровергли информацию о бойкоте КМ в случае допуска России - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
В Финляндии опровергли информацию о бойкоте КМ в случае допуска России
Президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен опроверг информацию о том, что сборная Финляндии намерена бойкотировать Кубок мира 2028 года в случае... РИА Новости Спорт, 17.03.2026
2026-03-17T13:01:00+03:00
2026-03-17T13:01:00+03:00
хоккей
спорт
россия
финляндия
швеция
гэри беттмэн
международная федерация хоккея (iihf)
кубок мира по хоккею
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076023100_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_3ef3c27f8421efc43fc76e10bc75dfc7.jpg
https://ria.ru/20260317/khokkey-2081142633.html
россия
финляндия
швеция
спорт, россия, финляндия, швеция, гэри беттмэн, международная федерация хоккея (iihf), кубок мира по хоккею, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Финляндия, Швеция, Гэри Беттмэн, Международная федерация хоккея (IIHF), Кубок мира по хоккею, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
В Финляндии опровергли информацию о бойкоте КМ в случае допуска России

В Федерации хоккея Финляндии опровергли данные о бойкоте КМ в случае допуска РФ

Хоккеисты сборной Финляндии . Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен опроверг информацию о том, что сборная Финляндии намерена бойкотировать Кубок мира 2028 года в случае допуска российской национальной команды на турнир.
Ранее чешский журналист Роберт Рампа в соцсети Х сообщил, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии бойкотируют Кубок мира, если до турнира допустят национальную команду России.
"Это не информация, а чьи-то журналистские спекуляции, и я на данном этапе не буду их комментировать. Мы не обсуждали участие России ни с кем", - приводит слова Хиетанена Iltalehti.
Кубок мира, организаторами которого являются Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), пройдет в феврале 2028 года в Калгари, Эдмонтоне и Праге при участии восьми команд. Соревнование состоится в четвертый раз после турниров 1996, 2004 и 2016 годов. Ранее журналист Эрик Энгельс в соцсети Х со ссылкой на комиссара НХЛ Гэри Беттмэна сообщил, что лига на данный момент не приняла решения по вопросу участия сборной России в турнире.
Кубок мира проводится не под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), совет которой ранее принял решение не допускать сборную России до чемпионата мира 2026 года. На последнем Кубке мира в 2016 году сборная России дошла до полуфинала, где уступила будущим победителям турнира канадцам.
ХоккейСпортРоссияФинляндияШвецияГэри БеттмэнМеждународная федерация хоккея (IIHF)Кубок мира по хоккеюНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
